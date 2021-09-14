Уряд закладає зростання зарплат медиків у бюджет 2022 року – прем’єр

Кабінет міністрів України закладає зростання заробітної плати медпрацівників у проєкті бюджету на 2022 рік, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня.

«Основні показники бюджету цього року – це зростання зарплат лікарів. Був указ президента про встановлення мінімальної заробітної плати лікарів на рівні 20 тисяч гривень і середнього медичного персоналу на рівні 13 500. Відповідно, це закладено в бюджет. Середня зарплата в лікарів буде вищою, ніж 22,5 тисячі гривень, в середнього медичного персоналу – більше ніж 14,5 тисячі гривень буде відповідно середня зарплата», – сказав Шмигаль.

За словами голови уряду, проєкт державного бюджету на 2022 рік Кабмін планує затвердити на засіданні 15 вересня, а потім передати на розгляд Верховної Ради.

У червні президент Володимир Зеленський видав​ указ, що пропонує підвищення заробітних плат для медпрацівників.

Згідно з документом, Кабінетові міністрів було доручено опрацювати під час підготовки проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік питання про «підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше ніж 20 000 гривень на місяць, для середнього медичного персоналу – не менше ніж 13 500 гривень на місяць».

Документ також пропонує вжити заходів, щоб не допускати виникнення заборгованості із заробітної плати медичним працівникам і забезпечити справедливе співвідношення між заробітними платами медичного персоналу й керівного складу закладів охорони здоров’я.