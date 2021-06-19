На сайті президента опублікували указ Зеленського про підвищення зарплат медикам

На сайті президента України опублікували указ Володимира Зеленського, що пропонує підвищення заробітних плат для медпрацівників.

Згідно з документом, Кабінетові міністрів доручено опрацювати під час підготовки проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік питання про «підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше ніж 20 000 гривень на місяць, для середнього медичного персоналу – не менше ніж 13 500 гривень на місяць».

За пропозицією Зеленського уряд має врахувати ці розміри під час розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік, укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, колективних договорів та угод у сфері охорони здоров’я, фінансування утримання закладів охорони здоров’я.

Документ також пропонує вжити заходів, щоб не допускати виникнення заборгованості із заробітної плати медичним працівникам і забезпечити справедливе співвідношення між заробітними платами медичного персоналу й керівного складу закладів охорони здоров’я.

Указ також передбачає інші заходи для «підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я», зокрема, необхідність реконструкції й оснащення сучасним діагностичним обладнанням закладів охорони здоров’я.

Про підписання цього указу Зеленський заявив, виступаючи 18 червня з нагоди Дня медика, але тексту документа тоді не було на сайті голови держави. За словами президента, спільно з урядом і парламентом він планує зробити «все, щоб ці суми були не лише на папері».

14 червня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнення до відповідальності чиновників за заборгованість перед медпрацівниками.

У березні МОЗ закликало медиків, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляти про факти нецільового використання коштів, які виплачує лікарням Національна служба здоров’я.

Минулого року після початку пандемії МОЗ ініціювало підвищення зарплат медикам, які борються з COVID-19, на 300%.

День медика в Україні відзначають щороку у третю неділю червня.