Зеленський: має бути «жорстка відповідальність» чиновників за невиплати медикам, аж до звільнення

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнення до відповідальності чиновників за заборгованість перед медпрацівниками. Про це Зеленський сказав 14 червня на селекторній нараді, повідомила пресслужба голови держави.

За повідомленням, очільник МОЗ Віктор Ляшко доповів президенту щодо ситуації з виявленою заборгованістю перед медичними працівниками, яка виникла за квітень-травень.

Зеленський наголосив на необхідності «жорсткої персональної відповідальності» чиновників за невиплати медикам, аж до звільнення, і «поставив завдання у найкоротший термін ліквідувати заборгованість».

«Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі – на передовій боротьби з пандемією», – сказав він.

Голова держави закликав очільника уряду й міністра охорони здоров’я взяти це питання під контроль.

У березні МОЗ закликало медиків, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляти про факти нецільового використання коштів, які виплачує лікарням Національна служба здоров’я.

Минулого року після початку пандемії МОЗ ініціювало підвищення зарплат медикам, які борються з COVID-19, на 300%.

За даними уряду, нині всі області України перебувають у «зеленій» зоні щодо показників захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, які досягли найнижчих значень за останній рік. За минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19, це найнижчий показник за останній рік.