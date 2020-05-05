Обіцяні 300% медикам: чому не всі лікарі отримали надбавки

Українським медикам ще наприкінці березня пообіцяли заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. На практиці виявилося, що зробити це не так просто: спершу було незрозуміло, хто повинен платити – місцеві бюджети чи держава. Тепер, коли гроші таки виділили, плутанина виникає з тим, як і кому нараховувати доплату. Деяким медикам уже увірвався терпець – у Києві, Вінниці та Тернополі працівники лікарень вийшли на акції з вимогою до влади дотримати слова.

Замість 300% – погодинна оплата

Влада пообіцяла українським лікарям 300% до зарплати. Мінімальний оклад за посадою, згідно з тарифним розрядом, становить 3 тисячі 826 гривень, отже мінімальна доплата повинна становити 11 тисяч 478 гривень, порахували у «Слово і Діло».

Проте, у деяких медзакладах оплату рахували по-іншому.

«Спершу надбавки мали додати до зарплати, потім сказали – за чергування, а тепер – за кількість «ковідних» годин. У мене за 26 відпрацьованих годин вийшло 1600 гривень, з оподаткуванням залишилася така ж зарплата, як і в минулому місяці. Це при тому, що в березні дали премію 2500 гривень», – розповідає медсестра реанімаційного відділення Вінницької центральної клінічної лікарні Ольга Середюк.

Не отримала обіцяних доплат не лише Ольга. 4 квітня колектив медзакладу вийшов на акцію з вимогою виплатити їм 300%. Обуреним медикам посадовці відповіли, що між центральним і місцевим бюджетом надбавки неузгоджені, однак пообіцяли вирішити це питання до кінця тижня.

Вже після акції на сайті Вінницької ОДА з’явилося роз’яснення від голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадія Мазура. В ньому він зазначає, що виділені раніше кошти були спрямовані на доплати за березень, а постанова, що регулює виплати за квітень, на той момент ще не набула чинності.

Наступного дня після протесту в лікарню приїхали народна депутатка від партії «Слуга Народу» Ірина Борзова разом із заступницею голови Вінницької ОДА Наталією Заболотною. Заболотна написала у Facebook, що «бухгалтерія правильно здійснила виплати». Щодо державних субвенцій, то, за її словами, на Вінницьку ЦРЛ для нарахування доплати медикам передбачили 943, 7 тисяч гривень, і 29 квітня гроші були направлені до Вінницької районної ради.

«Чим швидше буде прийняте рішення Вінницькою районною радою, тим швидше кошти отримає лікарня», – підсумувала уже Ірина Борзова.

Сирени на знак протесту

У переліку медпрацівників, яким повинні виплатити 300% надбавки, є й екстрений медичний технік. Однак багатьом обіцяну доплату не здійснили, тож працівники екстреної медичної допомоги з різних куточків України на вихідних увімкнули сирени на знак протесту. Акції відбулися у Тернополі, Івано-Франківську, Харкові, Білій Церкві та інших містах.

Сергій Геращенко працює в Білоцерківській станції ЕМД. Він був одним із перших у колективі, кого залучали до перевезення хворих на COVID-19, зокрема, Сергій працював і тоді, коли в одному з гуртожитків у Вишневому зафіксували спалах коронавірусу. Однак жодних надбавок за це він не отримав – у платіжці навіть немає такого рядка.

В березні виплат не було, ми сподівалися на квітень. Але ситуація повторилася – нікому нічого не виплатили, а керівництво сказало, що їм не прийшли гроші



«В березні виплат не було, ми сподівалися на квітень. Але ситуація повторилася – нікому нічого не виплатили, а керівництво сказало, що їм не прийшли гроші», – розповів Сергій.

Директор станції у коментарі Радіо Свобода розповів, що вони не отримали коштів від обласного бюджету на виплати. «Першого травня керівники екстреної медичної допомоги написали відкритого листа президенту України і прем’єр-міністру з вимогою пояснити, чому нам не надали цих коштів», – пояснив Дмитро Сурмачевський.

Радіо Свобода також надіслало запит у Київську ОДА. На момент публікації відповідь ми ще не отримали, однак як тільки вона надійде, ми додамо її у матеріал.

Де гроші за квітень?

Міністр охорони здоров’я Максим Стапанов наголошує, що виплати за березень та за квітень – це два окремих питання.

«Якщо ми говоримо про березень, то це питання з боку уряду і МОЗ вирішене у повному обсязі. Всі кошти державного бюджету перераховані на місця, за рахунок медичної субвенції зроблені всі розрахунки», – повідомив Степанов під час брифінгу 21 ще квітня.

Водночас із квітня виплати будуть відбуватися через НСЗУ, розповів міністр. За його словами, на це виділили 15,8 мільярда гривень.

У НСЗУ підтверджують, що для цього затвердили три основні пакети послуг у боротьбі з COVID-19. Однак відповідну постанову опублікували в газеті «Урядовий кур’єр» тільки 4 травня, відтоді вона й набула чинності. Тому медики досі не отримали обіцяних доплат.

«Через певні процедури ця постанова набула чинності тільки сьогодні. І фактично з цього моменту ми можемо запускати процес контрактування зі сторони НСЗУ. Нам спершу треба отримати від міністерства погодження так званих специфікацій до цих пакетів. Якщо не буде ніяких затримок, то в середині травня ми зможемо заплатити закладам, – сказала заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева.

Якщо не буде ніяких затримок, то в середині травня ми зможемо заплатити лікарням

Вона пояснила, що за новою системою зарплати визначає головний лікар закладу, і ні МОЗ, ні НСЗУ на це вплинути не може. Водночас, у рамках схвалених пакетів послуг прописана «наполеглива рекомендація» про те, що виділене фінансування повинне бути використане насамперед на виплату зарплатні.

Що отримають «нековідні» лікарі?

Міністр Максим Степанов заявив, що зарплати підвищать і тим лікарям, які не працюють із COVID-19.

«Уряд підтримав моє рішення про ухвалення постанови про виділення коштів. Зокрема, вони підуть на підвищення заробітної плати вірусологам, лаборантам і всім лікарям і медичним працівникам, які не увійшли в пакет COVID-19, працюючи в стаціонарах та інших установах екстреної медичної допомоги», – повідомив Степанов на брифінгу 30 квітня.

Відповідну постанову повинен ухвалити Кабінет Міністрів.

Рябцева каже, що таке рішення ухвалили тому, що на початку епідемії не було достатньо чітких вказівок, куди можна везти пацієнтів з підозрою на коронавірус та де їх госпіталізувати.

«Упродовж квітня понад 100 закладів, які не входили до переліку «ковідних» лікарень, приймали і госпіталізували хворих, хоча вони не мали цього робити. Міністерством прийнято рішення все одно зробити виплату на зарплати цим закладам», – сказала заступниця голови НСЗУ. За її словами, ця виплата буде одноразовою.

Тим часом, у МОЗ із липня хочуть підняти заробітну плату усім медпрацівникам на 50%. Для цього потрібно буде виділити додаткових 11 мільярдів із держбюджету. Про відповідну ініціативу заявив міністр 5 травня.

«Для цього ми будемо звертатися і до уряду, і до Верховної Ради щодо внесення змін», – наголосив Степанов.

Де отримали надбавки?

У деяких областях скарг на те, що лікарі не отримали надбавок, не було. Зокрема, ситуація втішна на Закарпатті, розповів голова Закарпатської профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Турок.

На середину квітня ми мали заборгованості по вторинці і третинці понад два мільйони, але на кінець квітня ця заборгованість ліквідована



«За даними за квітень заборгованості по виплатах немає. В деяких закладах не повністю виплачена заробітна плата і «коронавірусні» надбавки, бо вони отримують зарплату 5-6-го травня. Але загалом ситуація стала кращою, бо на середину квітня ми мали заборгованості по вторинці і третинці понад два мільйони, але на кінець квітня ця заборгованість ліквідована», – розповів Турок.

У квітні про доплати ми запитували у лікарки-інфекціоніста з Чернівців Ольги Кобевко. Тоді вона повідомила, що за березень вона отримала тільки один додатковий оклад. Зараз ситуація покращилася – доплати отримали і з місцевих, і з державного бюджетів.

«У квітні лікарі міського підпорядкування отримали хорошу доплату до зарплати, по 15 тисяч для лікарів, 10 тисяч медсестрам і по 7 тисяч санітаркам. І була доплата з державного бюджету, що в середньому дорівнювало трошки більше, ніж двом окладам, десь 10 тисяч на лікаря і десь 7 тисяч на медсестру», – розповіла лікарка.

За її словами, не отримали доплат деякі супутні спеціалісти, як от травматологи чи кардіологи, попри те, що працюють з пацієнтами із COVID-19. Лікарка вважає, що одноразових виплат недостатньо.

Коли касир у супермаркеті чи прибиральниця в обладміністрації отримує вдвічі більше ніж лікар, це неповага з боку влади



«Я не вважаю, що одноразова доплата – це нормальне ставлення до медика. Коли касир у супермаркеті чи прибиральниця в обладміністрації отримує вдвічі більше, ніж лікар, це неповага з боку влади», – переконана Кобевко.

Допомога від місцевих бюджетів

Допомагають лікарям і з місцевих бюджетів. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв такі ж доплати медпрацівникам, як і за березень.

«Лікарі ж, які працюють із пацієнтами з підозрою та хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. Таким чином, лікарі за березень отримали загалом від 30 до 50 тисяч гривень зарплати, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал від 20 до 25 тисяч гривень. Таку ж зарплату вони отримають і за квітень», – повідомив Кличко.

Такі доплати отримали в столичній Олександрівській лікарні, розповіла головна лікарка закладу Людмила Антоненко.

«У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям – 17 тисяч (загалом за березень вони отримали 30-50 тисяч гривень), медсестрам – 13 тисяч (загалом за березень отримали 25-30 тисяч гривень); молодшому медичному персоналу – 11 тисяч гривень (загалом за березень отримали 20-25 тисяч гривень», – написала Антоненко. ​

Міністр охорони здоров’я поінформований про проблеми з виплатою надбавок. Він пообіцяв вирішити ці питання.

«Всі кошти, які були обіцяні у розмірі 300%, були перераховані на місця. Однак зараз ми отримуємо повідомлення, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі. З вини місцевої влади або головних лікарів медичних закладів. Почалися маніпуляції, і в деяких випадках, мені доповідають, що виплати рахують погодинно або ще якось. Це неприпустимо. Всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі», — наголосив Максим Степанов.

Усіх лікарів, які не отримали обіцяних надбавок, він закликав звертатися на спеціальну «гарячу» лінію за номером 0-800-505-201 для скарг на подібні невиплати.