10% жителів Києва, які захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19 – лікарі та інші медичні працівники, повідомив мер столиці Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 30 квітня.

«10% з киян, що захворіли – саме медики: лікарі, медсестри, інший медичний персонал. 148 медиків комунальних медзакладів мають підтверджений діагноз на коронавірус. Серед них зокрема і лікарі Олександрівської лікарні, що першою прийняла удар, бо була першою, яка почала приймати хворих на коронавірус. Це і медичний персонал інфекційних відділень лікарень №4, №9, №5, в 6-й лікарні та інших медзакладів столиці, які в першій хвилі прийому хворих на коронавірус взяли на себе все навантаження», – повідомив міський голова.

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За словами Кличка, серед хворих є й лікарі закладів, які не є профільними для COVID-19, в тому числі сімейні лікарі, які обстежували інфікованих пацієнтів, не знаючи, що вони інфіковані. Захворіли також співробітники приватних лікарень.

«Сьогодні в стаціонарах перебувають 22 медики, інших хвороба зачепила у більш легкій формі, вони лікуються вдома на самоізоляції», – зазначив мер.

Він додав, що, на додачу до зарплат із державного бюджету, Київ виділяє з міського бюджету кошти на доплати лікарям, медичним сестрам та молодшому медичному персоналу.

Загалом в Києві наразі зареєстрований 1401 випадок хворих на коронавірусну інфекцію. 75 з них одужали, 25 людей померли.

Загальна кількість хворих в Україні станом на ранок 30 квітня зросла до 10 406 офіційно підтверджених випадків, всього померла 261 людина, одужали – 1 238.​