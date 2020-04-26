У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заражені всі священники УПЦ (МП) – представник церкви

У Києво-Печерській лаврі, яка наразі перебуває в користуванні Української православної церкви (Московського патріархату), заражені коронавірусом уже всі священники цього українського підрозділу Російської православної церкви, повідомив його чільний представник.

Крім того, захворіли монахи, а також викладачі і студенти Київської духовної академії РПЦ в Україні, яка працює на території лаври, сказав голова інформаційно-просвітницького управління УПЦ (МП) митрополит Климент російському агентству «РБК».

За його повідомленням, загалом у Києво-Печерській лаврі заражені близько 150–200 осіб. При цьому, за словами Климента, більшість кліриків уже видужують, а померли через коронавірусну інфекцію троє з них.

Зокрема, вже виписали з лікарні настоятеля цього монастиря митрополита Павла, заявив Климент російському агентству.

Підтверджень чи заперечень цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Києво-Печерська лавра, що є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади була ще 13 квітня закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Також карантинні заходи були грубо порушені в двох інших монастирях зі статусом лавр в Україні, що теж нині перебувають у користуванні українського підрозділу РПЦ, – Почаївській у Тернопільській області і Святогірській у Донецькій.

Із цього приводу були відкриті кримінальні провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Ця стаття в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

УПЦ (Московського патріархату) стала єдиною релігійною організацією в Україні, чільники якої закликали своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 26 квітня офіційно становила 8 617 осіб, із них померли 209 людей, одужали 840.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 947 616 випадків коронавірусного захворювання, з них 205 607людей від нього померли, 860 023 уже видужали.