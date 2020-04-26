В Україні підтвердили майже 500 нових випадків захворювання на COVID-19

В Україні станом на 26 квітня підтвердили 8 617 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Протягом 25 квітня підтвердили 492 нових випадки.

Загалом в Україні зробили понад 89 тисяч тестів ПЛР на виявлення коронавірусу.

Найбільше випадків захворювання підтвердили у Чернівецькій області (1 341) та Києві (1 188).

«На амбулаторному лікуванні 5 867 пацієнтів, з них 471 дитина та 1 391 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 750 осіб, з них 115 дітей та 284 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 107 людей, у тому числі одна дитина та семеро медиків», – мовиться у повідомленні.

Померли від COVID-19 209 людей (108 чоловіків та 101 жінка), одужали 840.