Місто і два села на Херсонщині закривають на карантин

У Херсонській області повністю закривають на в’їзд і виїзд три населені пункти у зв’язку зі зростанням випадків захворювання на коронавірус, повідомляє поліція регіону. За повідомленням, таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Це місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району і Малі Копані Голопристанського району. У вказаних населених пунктах зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус, тому цими днями проводитимуться тимчасові обмеження та додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби», – йдеться в повідомленні.

У поліції попередили, що, починаючи з 13:00 години 25 квітня і до 06:00 години 27 квітня ці населені пункти будуть закриті.

«У місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях – 2, у Лівих Солонцях – 2. Поліція Херсонщини просить з порозумінням поставитись до необхідних тимчасових обмежень та не наражати себе й інших на небезпеку. Також звертаємо увагу, що правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів, шляхом цілодобового патрулювання. Просимо місцевих жителів не панікувати, а дослухатися до порад та залишатись вдома», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 25 квітня в Херсонській області підтверджено 79 випадків COVID-19.

21 квітня через спалах COVID-19 на карантин закрили місто Подільськ в Одеській області.