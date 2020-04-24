Шмигаль не назвав дати завершення карантину, але запропонував план із 5 етапів

Уряд має план виходу України з карантину, який складається з п’яти етапів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, «стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації».

«Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання. Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність», – твердить очільник уряду.

Запропонований план не має чітких часових критеріїв.

22 квітня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що завершення карантину залежатиме від двох умов: якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5% та якщо лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни.