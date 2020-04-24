Як карантин випробовує нас на стійкість до алкоголю

Половині людства через карантин довелося залишатися вдома, пише агентство AFP. Вимушена ізоляція, відсутність звичних ритуалів, обмежене спілкування у багатьох викликають стрес. Чимало людей у такій ситуації шукають розраду в алкоголі.

Популярність алкогольних напоїв під час карантину зросла у різних країнах світу. Зокрема, в Німеччині в період з кінця лютого до кінця березня цього року продажі вина і міцних алкогольних напоїв збільшилися на третину порівняно з тим самим періодом минулого року, підрахувало агентство ринкових досліджень GfK. У Сполучених Штатах, за даними дослідницької фірми Nielsen, ці продажі зросли на 55% із текілою, джином і коктейльними напоями у лідерах. Навіть фіни, які щороку споживають все менше алкоголю, в березні купили його на 9.3% більше, повідомляє видання Yle.

Маркетологи пояснюють це не обов’язково тим, що у людей виникло бажання більше пити – просто на карантині бари й ресторани зачинені, тож люди купують спиртне в супермаркетах або замовляють онлайн. Водночас відіграла роль і паніка – через оголошення карантину багато хто волів запастися алкоголем наперед.

В Україні більше скуповували імпортні міцні напої, повідомила, зокрема, пресслужба алкогольного холдингу Bayadera Group. Такі покупки в березні виросли на 20%, водночас горілки компанії продаються лише на 4–5% більше.

«Ми помітили тренд, коли люди почали значно більше витрачати на продукти харчування, проте частіше купувати алкоголь почали саме чоловіки – з цим пов’язане незначне збільшення продажів міцного алкоголю», – мовиться у повідомленні.

Сумно аж за край

На час карантину звичні розваги на кшталт зустрічей із друзями, походів у бари, ресторани чи кіно недоступні. Єдиними радощами залишаються перегляд фільмів удома чи вечірки онлайн, але і це швидко набридає. Психологи пояснюють, що у замкнутому просторі людям не вистачає позитивних емоції, тож багато хто замінює їх алкоголем.

«Ми живемо у певних ритмах, до яких ми звикли – прокидатися, гуляти, їсти в один і той же час. Організм потребує продовження цього ритму, але його не отримує. Звідси з'являється відчуття тривоги й напруження. Невелика кількість алкоголю викликає відчуття тепла у тілі, приємні емоції. Крім того, це може зняти відчуття тривоги, заспокоїти», – пояснює психологиня Валентина Єфімова.

У багатьох з’явилося більше вільного часу, в який потрібно чимось себе зайняти. І якщо у некарантинний період люди так само вживали алкоголь на дозвіллі, то тепер це відбувається значно частіше.

«Коли я почала працювати з дому, роботу стала завершувати швидше, і ввечері з’явилося більше вільного часу. В однокімнатній квартирі з хлопцем нам нічим було зайнятися, і ми просто купували пляшку вина. Здавалося, що так можна розважитися. І на третій тиждень карантину я зловила себе на думці, що ми п’ємо три робочі дні і потім ще на вихідних», – признається менеджерка з комунікацій Марія Леонова. Коли дівчина спробувала більше працювати, щоб зайняти час, то ввечері з’явилася втома, і все одно хотілося розслабитися з келихом вина. Зараз Марія намагається більше часу перебувати на природі.

Ті, хто живе сам, тепер мають змогу частіше бачитися із друзями онлайн, але признаються, що звичка випивати залишається і поза камерою.

«Я не скажу, що я стала пити більше, але я почала випивати одна. І це проблема, бо раніше в мене такої звички не було. Для мене алкоголь працює як депресант, тож якось я зрозуміла, що якщо зараз звикну розслаблятися з його допомогою, до добра це не доведе», – розповідає редакторка Орина Федорових.

Із іншого боку, ситуація змінилася і для тих, хто звик проводити час із друзями у закладах. Ті, кому не вистачає живого спілкування, навпаки, почали менше вживати алкоголю.

«Для мене дуже важлива безпосередня присутність і барна культура. Мені не треба ні курити, ні пити, щоб розслабитися. Але випити заради спілкування, аби не бути таким скутим і не обдумувати кожне слово, то для цього я, мабуть, і п’ю. Я помітив, що на карантині став пити значно менше», – каже спеціаліст із CG й медіаконсультант Дмитро Загребельний.

Випивати з друзями онлайн йому не до душі, тож він уже має список друзів, із якими зустрінеться після карантину.

Інтелектуальне навантаження і секс: що потрібно на карантині

Психологи переконують, що заборонити людям пити узагалі – це не вихід, адже вони навряд чи дослухаються до такої поради. Щоправда, так зробили в Південній Африці, мотивуючи це тим, що алкоголь може послабити імунну систему.

Про це говорить і Всесвітня організація охорони здоров’я. «Вживання алкоголю пов’язане з низкою інфекційних та неінфекційних хвороб і психічних розладів, що робить людину більш вразливою до COVID-19. Зокрема, алкоголь ставить під загрозу імунітет і збільшує ризики негативних наслідків для здоров’я», – мовиться на сайті ВООЗ.

То що робити? Психологиня Валентина Єфімова дає кілька порад.

Контролювати кількість випитого

За рекомендаціями ВООЗ, чоловікам слід вживати не більше ніж 40 грамів чистого спирту на день. Це дорівнює 2 пляшкам пива, 100 грамам горілки, 3 келихам сухого вина. Жінкам потрібно на 10 грамів менше, що співмірно з 1,5 пляшки пива, 80 грамами горілки або двома келихами вина. Це – безпечна форма вживання алкоголю. Стадія, що передує алкоголізмові, характеризується втратою контролю над кількістю спожитого.

Перша стадія вживання алкоголю характеризується потребою зняти напруженість, фізичний біль. Вона легко переходить у другу стадію. Це просто помітити, коли в людини з’являється висока толерантність до алкоголю, коли потрібно збільшення дози для досягнення певного стану. Тоді ж з’являється потреба похмелитися.

Краще не доходити до третьої стадії, бо вона уже супроводжується деградацією особистості, втратою пам’яті й професійних навичок, роботи й хороших друзів, які не схильні до алкогольної залежності. І тоді людина знаходить друзів з-поміж тих, хто випиває, знижується її соціальний статус і життя йде на спад, каже фахівчиня.

Займатися фізичною активністю

Замінити алкоголь є чим. По-перше, це фізична активність. Для того, щоб вироблялися ендорфіни, гормони радощів, необхідне фізичне напруження. Причому йдеться не про те, щоб канали шукати чи підлогу мити, а зарядка, фізичні вправи, в ході яких іде навантаження на м’язи. Таким чином, людина отримує задоволення, а це, у свою чергу, знімає потребу в алкоголі.

Займатися інтелектуальною діяльністю

Корисним буде й інтелектуальне навантаження. Зокрема, це вивчення іноземних мов, читання книг, навчання, перегляд фільмів. Це дає можливість відволіктися від важких думок.

Закохатися!

Стан закоханості дуже допомагає і прикрашає життя. Якщо після важкого робочого дня не завжди вистачає сил на ніжність, то коли є надлишок вільного часу, є можливість любити одне одного. Секс – один із способів, який знімає напруженість і приносить задоволення, розслабляє організм і дає розрядку психіці, каже психологиня.

Бавитися з дітьми

Якщо є в домі діти, то це взагалі прекрасно, бо є можливість знову відчути себе дитиною. Усі ті дитячі ігри, які ви вже давно забули і які можете повторити зі своєю дитиною, приносять море радості. Крім того, це посилює близькість, а дитині дозволяє стати ближче до батьків.

Радувати себе їжею

На карантині є можливість відкривати для себе нові кулінарні рецепти. Це дуже важливо, бо їжа - теж один зі способів отримати задоволення.