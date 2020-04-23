Коронавірус сильніше вражає чоловіків, ніж жінок. У чому причина?

Коронавірус, пандемія якого зараз поширилась світом, частіше вражає чоловіків аніж жінок і це пов’язано з низкою соціальних, поведінкових, фізіологічних та генетичних факторів. Щодо статистики, то, наприклад, в Китаї, звідки новий коронавірус почав поширюватись світом, смертність черед чоловіків у понад два рази вища ніж у жінок від цієї недуги. В Нью-Йорку, який став епіцентром епідемії у США, з-поміж померлих понад 60 відсотків становлять чоловіки. В італійській Ломбардії (епіцентр коронавірусу в Італії) на одному з етапів поширення коронавірусу 70 відсотків померлих становили чоловіки. А в Південній Кореї більшість заражених становили жінки, але чоловіки вдвічі перевищували жінок за кількістю померлих. Радіо Свобода зібрало причини, які пояснюють вищу вразливість чоловіків, аніж жінок на коронавірус.

Рукостискання

Чоловіки мають соціальну звичку тиснути одне одному руки – принаймні в багатьох країнах. Коли вже коронавірус гуляв світом, рукостискання в тих країнах, де це заведено, продовжувалось і найімовірніше припинилось лише вже з карантином.

В багатьох країнах, де заведена традиція рукостикань, жінкам, як правило, руки не тиснуть.

Миття рук

У 2010 році дослідження Американського Інституту гігієни та Американського товариства мікробіології встановило, що чоловіки рідше миють руки – навіть після того, як погладять домашню тварину, чи після прийняття їжі чи після кашлю аби чхання.

«Традиційно, жінки більше займалися приготуванням їжі та прибиранням вдома і частіше міняли пелюшки (дітям). Моє припущення, що ці ролі змусили жінок по-іншому ставитись до миття рук», – каже газеті The New York Times програмний директор з громадського здоров’я американського Університету Томаса Джеферсона Роззі Фрассо.

Особиста гігієна

В силу фізіологічних особливостей, жінки приділяють, як кажуть науковці, більше уваги особистій гігієні. Дослідження Національної лабораторії в американському Лос-Аламосі 2016 року встановило, що «жінки більш вірогідно – на 50 відсотків частіше аніж чоловіки – практикують... речі як-то миття рук, маски для обличчя чи уникають натовпів», – каже дослідниця Келі Морган.

Куріння

Чоловіки набагато частіше курять, аніж жінки. В Китаї 54 відсотки дорослих чоловіків курять у порівнянні з 2,6 відсотками жінок, а в Південній Кореї – 41 відсоток чоловіків проти шести відсотків жінок.

Курці більш вразливі на COVID-19

Курці більш вразливі на COVID-19, зазначає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)

«Курці більш вразливі на COVID-19 бо акт куріння передбачає, що пальці (і ймовірно заражені сигарки) контактують з губами, що збільшує ймовірність передачі вірусу від рук до рота», – зазначається на сайті ВООЗ.

Куріння кальяну (шиші) також посилює небезпеку зараження на COVID-19, попереджає ВООЗ, бо є шанс спільного використання трубки до рота, а також частин, які тримають руками, і це при соціалізуванні може посилити ймовірність зараження на коронавірус.

Загалом, кажуть експерти, сильніші, здоровіші легені – більше шансів того, що сильніший імунітет організму.

Алкоголь і переїдання

Також чоловіки більше споживають алкоголю, а його систематичне споживання у значних кількостях впливає на імунну систему організму, послабляючи її. А сила імунної системи важлива в протистоянні нинішньому новому коронавірусу.

Чоловіки більш схильні до звичок, які шкодять здоров’ю

Частина причин, чому коронавірус вражає більше чоловіків, аніж жінок, пов’язана з тим, що одна британська газета назвала «схильністю чоловіків вдаватися до звичок, які більше шкодять здоров’ю, як-то куріння чи вживання алкоголю».

У багатьох публікаціях також говорять і про переїдання, яким чоловіки страждають частіше, аніж жінки, і про те, що зайва вага не сприяє сильнішій імунній системі, а робить організм навпаки слабшим.

Турбота про здоров’я

Як кажуть соціологи, жінки більше турбуються про своє здоров’я.

«Хоча чоловіки хворіють частіше, вони менш імовірно щось робитимуть з цим. Багато досліджень вказують, що жінки значно частіше звернуться за порадою до лікаря», – писав в газеті Guardian її науковий оглядач Філіп Бол.

Ми малюємо чоловіків як «сильну стать», для якої пошук поради лікаря є ознакою слабкості – допоки не стає пізно

Також, за статистикою, чоловіки частіше виходять на роботу, недолікувавшись.

«Ми наполягаємо на змалюванні чоловіків як «сильнішої статі», для якої пошук поради лікаря є ознакою слабкості – допоки раптом не стає пізно», – зауважує Бол.

Як кажуть фахівці, середньостатистичні чоловіки звертаються до лікарів на пізніх стадіях різних захворювань, в той час як жінки частіше б’ють на сполох коли з’являються лише перші симптоми хвороб.

Гени, гормони і відмінність в імунних системах

Чи лежить відповідь на питання, чому коронавірус вражає більше чоловіків, аніж жінок, в певній відмінності в генах та гормонах? – запитує видання Vox.com.

«Є значні статеві відмінності в імунних системах і ця пандемія розкриває їх», – відповідає йому професор медицини Стенфордського університету в США Марсіа Стефанік газеті Wall Street Journal.

Як зазначає видання Vox.com, жіночий організм дає сильнішу імунну відповідь, а дослідники пояснюють це частково тим, що переважно жінки мають дві Х-хромосоми, а ця хромосома, як виявляється, містить більшість генів, які відносяться до імунної системи.

Є значні статеві відмінності в імунних системах і ця пандемія розкриває їх

А дві Х-хромосоми замість однієї (як у більшості чоловіків) також спонукає організм до твердішої самозахисної реакції і сильніших імунних відповідей на ширший спектр хвороб.

«Гормони, можливо, також допомагають жінкам із більш ефективним захистом, бо деякі важливі імунні клітини мають рецептори з естрогеном, а додаток естроген, як показали дослідження, збільшує імунну захисну реакцію у мишей», – зазначає видання.

Чоловіки мають слабші імунні системи

Зі свого боку, Філір Бол зауважує: «Чоловіки мають слабші імунні системи і більш піддатливі на інфекційні захворювання – такі, які спонукаються бактеріями».

А видання The Conversation пише, що «статевий фактор є частиною набагато більшої картини – і набагато старішої картини – статевої відмінності в генах, хромосомах та гормонах, які призводять до різних відповідей (організму) на різного роду захворювання, включно з COVID-19».