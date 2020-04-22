У Києві закривають на карантин ще один монастир

Покровський Голосіївський чоловічий монастир УПЦ (МП) у Києві закривається на карантин через спалах коронавірусу, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус – один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезінфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин», – сказав Кличко під час онлайн-брифінгу 22 квітня.

Раніше на карантин через спалах COVID-19 закрили Києво-Печерську лавру й Іонинський монастир.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 22 квітня підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Загалом 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 174 людини.