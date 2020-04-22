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22 квітня 2020, Київ 09:34
Новини | Коронавірус

Коронавірус: карантин продовжать, але послаблять? (трансляція)

22 квітня уряд на своєму засіданні може продовжити карантин до 12 травня. Водночас в уряді не виключають послаблення карантинних обмежень – після 24 квітня можуть відкрити парки, музеї, бібліотеки.

Опитуємо людей у Києві про те, з яких сфер потрібно починати послаблювати карантин.

Також кореспонденти Радіо Свобода побувають у місті Вишневе, де в гуртожитку на COVID-19 захворіли кілька десятків людей і двоє померли. Тепер триста мешканців гуртожитку перебувають на обсервації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство рекомендуватиме уряду продовжити карантин до 12 квітня.

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