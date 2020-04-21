У суді оскаржують закриття кордону України через коронавірус

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження пункту 1 розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 року «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Як ідеться в повідомленні порталу «Судова влада України», неназваний позивач «просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення».

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 18 травня 2020 року.

12 березня в Україні почався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і з метою не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, але згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

21 квітня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що його відомство пропонує подовжити карантин до 12 травня, але водночас запровадити певні послаблення, серед них – дозволити відвідувати парки, музеї та бібліотеки, однак з дотриманням обмежень.

Станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367.