Трамп і лідери Конгресу домовилися про пів трильйона для бізнесу і лікарень

Лідери республіканців і демократів у Конгресі США досягли згоди з Білим домом про виділення американській економіці пакету допомоги на суму 500 мільярдів доларів. Ця допомога призначена для ліквідації наслідків епідемії коронавірусної інфекції.

Президент США Дональд Трамп закликав лідерів Конгресу схвалити новий пакет, щоб не затримувати обговорення наступних рішень у нинішній кризовій ситуації, повідомила агенція Reuters.

Новий законопроєкт передбачає програму допомоги малому бізнесу на суму 321 мільярд доларів. Малому бізнесу адресована і ще одна кредитна програма допомоги на 60 мільярдів доларів, призначена для компенсації втрат, викликаних «катастрофічними обставинами». 75 мільярдів доларів мають бути виділені на потреби лікарень і госпіталів, а 25 мільярдів – для розгортання національної програми тестування на коронавірус.

Голосування в Сенаті відбудеться 28 квітня, а в Палаті представників – ще через два дні.

Законопроєкт, погоджений 21 квітня в Білому домі, стане четвертим великим законодавчим актом, спрямованим на пом’якшення шкоди, завданої пандемією. У США жертвами епідемії станом на 21 квітня стали 42 тисяі людей, без роботи залишилися 22 мільйони американців.