Трамп хоче тимчасово зупинити імміграцію в США

Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок про намір підписати указ про призупинення імміграції до Сполучених Штатів.

На своїй сторінці у твітері Трамп зазначив, що він підпише указ про тимчасове призупинення імміграції в США, виходячи з необхідності захиститися від «невидимого ворога» і захистити робочі місця американців.

Будь-яка спроба президента зупинити допуск законних іммігрантів у країну найімовірніше буде оскаржена в суді, оскільки імміграція у США регулюється федеральними законами. Колишні спроби президента обмежити або тимчасово заборонити в’їзд до країни біженців та іммігрантів розглядалися судами різних інстанцій, законність більшості цих указів була підтверджена Верховним судом країни.

В останні тижні адміністрація Дональда Трампа ввела додаткові заборони на допуск в США біженців і незаконних мігрантів, посилаючись на небезпеку поширення коронавірусу в країні.