Прикордонники зафіксували «рекордний мінімум» пасажиропотоку на кордоні

На Великдень пасажиропотік на кордоні України різко знизився до 7,1 тисячі осіб на добу, а 20 квітня досягнув рекордного мінімуму, повідомляє Державна прикордонна служба.

Минулої доби прикордонники здійснили 6,9 тисячі пропускних операцій, йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними ДПСУ, початок минулого тижня на державному кордоні позначався стабільним пасажиропотоком на рівні 9-10 тисяч осіб за добу на вʼїзд і виїзд з України.

«Однак напередодні вихідних фіксувалося незначне зростання кількості пропускних операцій, і різкого збільшення охочих перетнути кордон не відмічалося. У середньому кількість оформлень збільшилася до 12 тисяч осіб на добу», – йдеться в повідомленні.

У прикордонслужбі нагадали, що проводять температурний скринінг й опитування про стан здоров’я всіх, хто прямує в Україну, і від 22 березня виявили більше ніж 70 осіб, які порушили правила карантин. Попередньо ці особи давали добровільну згоду на 14-денну самоізоляцію, додали в ДПСУ.

На початку квітня прикордонники очікували, що перед Великоднем в Україну приїдуть до 200 тисяч українців.

Згідно з рішенням уряду, ті, хто приїжджає з-за кордону, має проходити обов'язкову обсервацію (це не самоізоляція у власних домівках, а перебування усіх осіб, що повернулися з однієї країни в одному місці).