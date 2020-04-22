424 людини одужали від COVID-19 в Україні – МОЗ

В Україні станом на ранок 22 квітня підтверджено 6 592 випадки COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. За цими даними, протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людини, з них 90 чоловіків і 84 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

За даними МОЗ, на амбулаторному лікуванні перебувають 4 466 пацієнтів, із них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей.

На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 92 людини.

Найбільше випадків виявили у Чернівецькій області (1053), Києві (989), Івано-Франківській області (589).