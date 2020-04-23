Через коронавірус в групі ризику опинилися онкохворі. В Україні таких людей – близько півтора мільйона. Через низький імунітет ймовірність захворіти у них набагато вища. Через закриті кордони доставити деякі життєво важливі ліки, яких немає в Україні, практично неможливо. (Відео телеканалу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»). Автори: Євгенія Токар, Сергій Сивко)