Людям з онкологічними захворюваннями в Україні не вистачає ліків – відеорепортаж
Через коронавірус в групі ризику опинилися онкохворі. В Україні таких людей – близько півтора мільйона. Через низький імунітет ймовірність захворіти у них набагато вища. Через закриті кордони доставити деякі життєво важливі ліки, яких немає в Україні, практично неможливо. (Відео телеканалу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»). Автори: Євгенія Токар, Сергій Сивко)
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