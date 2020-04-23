«Всі переключилися на коронавірус». Людям з онкологічними захворюваннями в Україні не вистачає ліків

Через пандемію коронавірусу в особливій групі ризику опинилися пацієнти з онкологічними захворюваннями. В Україні таких людей – близько півтора мільйона. Через низький імунітет ймовірність захворіти у них набагато вища. Через закриті кордони доставити деякі життєво важливі ліки, яких немає в Україні, практично неможливо. Скасовані також всі операції онкохворих українців за кордоном.

У трирічної Соломії – гострий лейкоз. Вона лежить в онкологічному відділенні київської дитячої лікарні «Охматдит». «Ми пройшли три високодозові блоки. Тобто три хімії. Зараз ми на стадії відновлення», – говорить Лілія Сікалюк, мати Соломії.

На ліки, які є в лікарні, у Соломії алергія, каже Лілія. А єдиного препарату, який підходить її дочці, в Україні немає. Під час нинішньої пандемії дістати його набагато складніше.

«Потрібна на цьому етапі «Ервіназа» – це хімія, яка дуже дорого коштує, в Україні її немає. Її потрібно привозити з-за кордону. Можливостей зараз її доставити не дуже багато, тому що кордони закриті», – продовжує Лілія Сікалюк.

У благодійному фонді «Таблеточки» кажуть, що це поширена ситуація. Багато препаратів не зареєстровані в Україні, тому закупити їх самостійно українські лікарні не можуть. Через закриті кордони ввезти ліки не можуть і волонтери.

«Всі просто переключилися сьогодні на коронавірус. І ті проблеми, які є, це дитяча онкологія, наприклад, а також інші рідкісні захворювання, – про них в якійсь мірі забули», – зазначає директор благодійного фонду «Таблеточки» В'ячеслав Биков.

Брак ліків – не єдина проблема, з якою зіткнулися пацієнти з рідкісними захворюваннями в період карантину. Владику – 7 років, у нього – апластична анемія. Хлопчикові необхідна пересадка кісткового мозку. Волонтери допомогли зібрати непосильну для родини суму – 125 тисяч євро. Донора почали шукати в Італії.

«Пошук донора вже почався. Якби не цей коронавірус, ми б ось-ось повинні були вилітати в Італію на саму трансплантацію», – розповідає Світлана Кузьменко, мати Владислава.

В Україні таких операцій не роблять. Пересадка кісткового мозку тут можлива тільки в тому випадку, якщо донор – родич. Владиславу вони не підійшли. Зараз хлопчик – у лікарні, отримує підтримувальну терапію. «Я сподіваюся, нас не залишать просто так. У нас проплата є, ми довго чекали цієї проплати, пройшли важке лікування в Києві, яке нам не допомогло. І зараз ми на цих переливаннях, які щоразу нам погіршують здоров'я», – каже Світлана Кузьменко.

Отримати дозвіл на такі операції у приймаючої країни зараз майже неможливо, каже Родіон Воронов. Він вже 12 років займається медичним туризмом в Німеччину. «Заплановані операції – ну на це отримати дозвіл неможливо. Їх зупинили як для іноземців, так і для місцевих. Все переноситься», – говорить він.

За словами Воронова, лікарні в його місті Ессен зараз практично пустують: «Це стосується всіх лікарень. І, в принципі, це почалося досить рано. Вже тоді, коли були перші випадки зараження коронавірусом. Я почав помічати, що людей швидше виписують. І вони говорили, що звільняють про всяк випадок палати».

В Міністерстві охорони здоров'я України запевняють, що шукають можливість забезпечити українців як ліками, так і терміновими пересадками. «Як тільки приймаючі сторони відкриють таку можливість щодо прийому наших пацієнтів, якщо така можливість буде в умовах карантину – Міністерство охорони здоров'я буде робити все, щоб наші громадяни потрапили на лікування за кордон», – сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Але поки кордони закриті, зробити це складно.

Оригінал матеріалу – на сайті телеканалу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»