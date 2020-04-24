У Чехії зняли загальнонаціональний карантин

Уряд Чехії в четвер ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, який був введений в середині березня через епідемію коронавірусу.

Жителі країни з 24 квітня знову зможуть вільно переміщатися по Чехії і виїжджати за кордон (за умови двотижневого карантину після повернення). Дозволено збиратися групами по 10 осіб.

Чехія – одна з перших європейських країн, які ввели жорсткий карантин, і однією з перших його знімає.

Уряд Чехії також переглянув схвалений раніше графік послаблення інших обмежувальних заходів. Магазини та підприємства сфери послуг відкриються раніше, ніж очікувалося.

Уже в понеділок, 27 квітня, відкриються магазини з площею менше ніж 2500 метрів, крім розташованих у торгових центрах. Раніше очікувалося, що це відбудеться тільки наприкінці травня. Відкриються також фітнес-центри і зоопарки. Відновиться навчання у вишах.

11 травня відкриються торговельні центри, перукарні, масажні салони, музеї. Нарешті, 25 травня будуть відкриті кафе і ресторани і знято більшість інших обмежень. Поки неясно, коли кордони країни відкриються на в’їзд для іноземців.

Суд у Празі в четвер скасував ряд карантинних заходів, визнавши, що вони були введені з порушенням закону. Рішення набуде чинності 27 квітня – до цього часу уряд, очевидно, оформить їх інакше. Частина з них, втім, в будь-якому випадку фактично перестане діяти в зв’язку з останнім рішенням влади.

В останні дні число нових випадків зараження коронавірусом в Чехії знижується. За весь час в країні було інфіковано понад 7 тисяч людей, понад 2 тисячі одужали, 210 померли. За офіційними даними 23 квітня в Чехії зафіксовано тільки шість нових випадків COVID-19.