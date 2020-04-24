Радіо Свобода Daily: Чи можуть виселити із лавр України Московський патріархат за порушення карантину?

Чи можуть виселити із лавр України Московський патріархат за порушення карантину?

Поліцейські розпочали кримінальні провадження через порушення карантину в лаврах на Тернопільщині та Донеччині.

У Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулися великодні богослужіння, під час яких перебувала велика кількість осіб. Віряни при цьому не дотримувались дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, заявляють у поліції.

Релігієзнавець Дмитро Горєвой у рубриці «Точка Зору» роздумує над тим, чи понесе хтось покарання за порушення карантину під час Великодня. Його статтю читайте тут.

Коронавірус сильніше вражає чоловіків, ніж жінок. У чому причина?

Коронавірус, пандемія якого зараз поширилась світом, частіше вражає чоловіків, аніж жінок, і це пов’язано з низкою соціальних, поведінкових, фізіологічних та генетичних факторів. Щодо статистики, то, наприклад, в Китаї, звідки новий коронавірус почав поширюватись світом, смертність черед чоловіків у понад два рази вища, ніж у жінок від цієї недуги. В Нью-Йорку, який став епіцентром епідемії у США, з-поміж померлих понад 60 відсотків становлять чоловіки. В італійській Ломбардії (епіцентр коронавірусу в Італії) на одному з етапів поширення коронавірусу 70 відсотків померлих становили чоловіки. А в Південній Кореї більшість заражених становили жінки, але чоловіки вдвічі перевищували жінок за кількістю померлих.

Радіо Свобода зібрало інформацію про причини, які пояснюють вищу вразливість чоловіків, аніж жінок на коронавірус.

Ірина Венедіктова: білі плями в декларації та неафішовані бізнес-зв'язки родини нової генпрокурорки (розслідування)

Ще рік тому Ірина Венедіктова працювала викладачем на кафедрі цивільно-правових дисциплін у Харкові. Прийшла в політику в команді Володимира Зеленського, обралась у Верховну Раду, маючи третій номер у списку партії «Слуга народу», очолила Державне бюро розслідувань, а нещодавно замінила Руслана Рябошапку на посаді генерального прокурора України.

Важко переоцінити масштаб її повноважень у правоохоронній сфері – наприклад, саме їй підпорядковується антикорупційний прокурор, а без її особистого візування за новим законодавством не можливо зняти недоторканність з народного депутата в разі пред'явлення йому підозри правоохоронцями. Саме тому важливо досліджувати зв'язки – її та наближених до неї людей – з іншими політиками та бізнесменами. А також стежити за майновим станом високопосадовиці. Що і зробили «Схеми».

З-поміж іншого, журналісти з’ясували, що її рідний брат тривалий час працював юристом у так званій групі компаній «Інвестор», заснованої родиною керівника МВС Арсена Авакова та ексдепутатом Ігорем Котвіцьким. Виявили, що чоловік Ірини Венедіктової, щойно вона сама обралась у Раду та очолила комітет з питань правової політики – пішов на підвищення в органах Нацполіції та перевівся у Київ. А також звернули увагу, що подружжя не вказало, яким майном користувалось торік у столиці, натомість «Схеми» віднайшли, де саме вони мешкають у центрі Києва зараз. Примітно, що сама генпрокурорка, попри низку запитів, відмовилась коментували по суті всі ці запитання журналістів.

Читайте свіже розслідування тут.

Справу «плівок Єрмака» перекваліфікували зі «зловживання впливом» на «шахрайство» – юристи

Так звану справу «плівок Єрмака» перекваліфікували зі «зловживання впливом» на «шахрайство», повідомила юридична компанія «Міллер».

За її даними, 17 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала провадження до Національної поліції.

Обидва відомства наразі не коментували цю інформацію.

Київщина: у гуртожитку в Вишневому виявили 78 хворих на COVID-19

Станом на 10:00 23 квітня у гуртожитку міста Вишневе Київської області виявили 78 хворих на COVID-19. Про це повідомили у Київській ОДА.​

Зазначається, що всього зробили 224 ПЛР-тести.

Серед тих, у кого виявили коронавірусне захворювання, 16 – діти до 17 років. Також серед хворих двоє працівників гуртожитку.

Як отримати допомогу з безробіття: ексклюзивне пояснення від Державного центру зайнятості

Скільки офіційних безробітних через карантин? Яка допомога від держави? Чому в ній можуть відмовити і що треба, аби отримати максимальну допомогу?

Відповіді на ці питання надала Інна Бундіні, начальник управління Державного центру зайнятості. Читайте їх тут.

Шарія зняли з розшуку за рішенням суду – поліція

Блогера Анатолія Шарія зняли з розшуку, повідомила Національна поліція України.

«Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції. Відповідно співробітники поліції припинили його розшук, а інформація про розшукуваного була знята із сайту МВС», – розповіли поліцейські.

За даними джерел «Української правди», Шарія зняли з розшуку 14 квітня за рішенням суду від 18 вересня 2019 року.

У магістраті Праги підтвердили надання охорони мерові через можливу загрозу з боку Росії

Мерові Праги Зденєку Гржибу надали охорону через можливу загрозу з боку Росії – інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у мерії чеської столиці.

Як повідомив речник магістрату (мерії) Праги Віт Гофман, мер чеської столиці Зденєк Гржиб має «короткочасну поліційну охорону».

Подробиць він не навів.

Раніше про те, що мера і двох голів районів Праги взяли під охорону через можливу загрозу з боку Росії, писав чеський журнал Respekt без вказівки на джерела інформації.

За даними видання, влада побоюється, що їм загрожує небезпека після демонтажу пам’ятника радянському воєначальнику Івану Конєву і підготовки встановлення пам’ятної плити бійцям Російської визвольної армії.

«Мені було сумно і часом страшно» – режисерка фільму «Не хвилюйся, двері відчиняться» про українців після Майдану

«Не хвилюйся, двері відчиняться» – режисерський повнометражний дебют 30-річної української документалістки Оксани Карпович, яка 2013 року переїхала до Канади. Це людяний фільм-портрет простих українців, які пересуваються електричками та емоційно обговорюють із авторкою питання, які мучать їх після Майдану та війни на Донбасі.

Українська прем'єра фільму відбудеться 1 травня під час 17-го міжнародного фестивалю про права людини Docudays UA. Фільм з'явиться на онлайн-платформі фестивалю о 18:00 та буде доступний для перегляду протягом доби з території України.

Радіо Свобода поговорило із режисеркою про її зацікавленість Україною після еміграції, враження про постмайданних пасажирів навколостоличних електричок та українців у Канаді.

Фестиваль Docudays UA​ починається вже сьогодні – не проѓавте найцікавіше!

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