Як отримати допомогу з безробіття: ексклюзивне пояснення від Державного центру зайнятості

Скільки офіційних безробітних через карантин? Яка допомога від держави? Чому в ній можуть відмовити і що треба, аби отримати максимальну допомогу?

Відповіді на ці питання надала Інна Бундіні, начальник управління Державного центру зайнятості.

Ми зустрілися у прямому ефірі Радіо Свобода, перед тим, як вона відправилася на роботу.

–​ Наскільки збільшилася кількість звернень людей щодо допомоги по безробіттю?

– Якщо я скажу сухі цифри, що більше, ніж на 30% в порівнянні з таким же періодом минулого року, то це ні про що.

В цілому ж на обліку в службі зайнятості перебуває понад 420 тисяч людей – це особи, які мають статус безробітного. Понад 300 тисяч з них отримують допомогу по безробіттю.

–​ А щодо цифр, які називали: понад мільйон безробітних зареєстровані?

– Це особи, які отримують послуги в службі зайнятості. Тобто, не всі, хто до нас звертається, мають статус безробітного і отримують допомогу по безробіттю. Загалом люди отримували і консультації, і працевлаштовували ми їх, вони переглядали вакансії, відвідували семінари.

–​ Наскільки реально отримати достойну роботу через Центри зайнятості?

– Ми все ж таки продовжуємо працювати так, як працюють деякі підприємства в умовах карантину. Саме ті підприємства, які продовжують працювати і продовжують набирати людей в умовах карантину подають нам вакансії.

На вчора в нас було зареєстровано понад 50 тисяч вакансій актуальних. Це, звісно, менше, ніж в такому ж періоді минулого року, майже на 40% менше. Але вакансії є, і ми продовжуємо працевлаштовувати.

Можу сказати, що майже кожен п’ятий, хто в нас зареєстрований як безробітний, отримує роботу навіть в умовах карантину.

–​ Яка це робота, які вакансії є на ринку?

– Найбільш актуальними є вакансії в сфері логістики, доставки, в сфері інтернет-торгівлі, продовольчої торгівлі, це медицина, фармацевтика, сільське і лісове господарство.

–​ Який рівень зарплат?

– Середній рівень зарплат по вакансіях становив десь 6-6,5 тисячі гривень. Але ж ми розуміємо, що це середній рівень, це може бути від 20 і до мінімалки, тобто все залежить від професії, кваліфікації, місця роботи і так далі.

–​ Що треба для отримання допомоги з безробіття?

– В період карантину ми значно спростили подачу заяв на отримання статусу безробітного і отримання допомоги по безробіттю. Зараз це можна зробити в два способи.

Перший. Зайти на сайт Державної служби зайнятості, подивитися покрокову інструкцію, написати заяву, сфотографувати її і направити на пошту того центру зайнятості, де людина бажає обслуговуватися. Так само людина пише ще заяву на отримання допомоги по безробіттю. Наші фахівці розглядають ці заяви і ухвалюють рішення стосовно надання статусу.

Якщо немає підстав для надання статусу, то тоді телефонують людині, спілкуються і пояснюють що ми можемо зробити в цій ситуації, можливо просто надаємо консультації, продовжуємо шукати роботу і таке інше.

Другий. Можна прийти в Центр зайнятості. Оскільки вони зараз зачинені, то ми виставили перед центрами скриньки для отримання кореспонденції – там же лежать бланки заяв для статусу і для допомоги по безробіттю. Заповнюєте бланк, кидаєте в скриньку. Наші фахівці виймають ті заяви, розглядають і далі вже ухвалюють рішення.

–​ Яка сума допомоги?

– Суми різні. Для незастрахованих осіб, тобто для тих, які не мали офіційної роботи попередні 12 місяців, за них не сплачувалися страхові внески, зараз мінімалка становить 1000 гривень (це на період карантину). Раніше було 650, правління Фонду ухвалило рішення і підвищило цю суму на період карантину.

Для застрахованих осіб – 1800 гривень мінімальна сума, і максимальна – 8 408 гривень.

–​ Що треба, аби максимальну отримати?

– Для цього треба, щоб на попередньому місці роботи була висока зарплата, щоб попередні 12 місяців, які передують безробіттю, за людину були сплачені страхові внески, тобто був страховий стаж.

Далі допомога з безробіття вираховується виходячи із страхового стажу і заробітної плати на попередньому місці роботи.

–​ В яких випадках відмовляють у допомозі з безробіття?

– Відмовляють в тих випадках, якщо людина зайнята або встановлено факт зайнятості – не перервала трудові відносини на попередньому місці роботи, або якщо людина отримує пільгову пенсію, або є ще декілька категорій, які отримують соціальну допомогу, отже вони вважаються зайнятими.

–​ До редакції надійшов лист від мешканця Дніпра з такою проблемою. Як ви можете це прокоментувати: ​«Я, Андрій Валерійович Р., безробітний і без посади. Мої права порушує Дніпровський міський центр зайнятості, вул. Авіаційна, 41, розповідаючи, що виплати тим, хто був звільнений за власним бажанням, не будуть виплачувати одразу, а лише після 91-го дня. Але згідно постанови Мінсоцполітики № 613 від 15.06 : «Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі: 1) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за згодою сторін». Тобто, мова йде про скорочення виплат, а не відкладанні виплат.

Іншими словами, не йдеться про 91 день, мовиться про 90 днів, на які скоротять виплати: замість 360 днів, виплачувати допомогу будуть 270 днів, але з першого дня (раніше з 8-го дня, наступного за реєстрацією)»?

– Він абсолютно правий, я поясню в чому ситуація. Раніше, якщо людина звільнялася за власним бажанням, це вважалося нестраховим випадком і в такому разі ми надавали статус, призначали допомогу по безробіттю, але починали виплачувати з 91-го дня.

На період карантину ухвалене рішення уряду про те, що люди, які звільнилися за власним бажанням в період карантину, тобто з 12 березня, звертаються до нас, пишуть заяву, ми надаємо статус, призначаємо допомогу і починаємо виплачувати з першого дня, але не більше 270 календарних днів.

Тобто, тепер до 91-го дня допомогу по безробіттю не відкладається, призначається і виплачується з першого дня. Але це для тих людей, які звільнилися в період карантину.

Якщо він (читач Радіо Свобода – ред.) звільнився з роботи 12 березня або після 12 березня, то рішення по його справі будуть переглянуті. Якщо він звільнився до карантину, тоді ми виконуємо норму закону і, дійсно, допомога буде виплачуватися з 91-го дня.

–​ Чи є допомога при відпустці за свій рахунок?

– Ні. Від Центру зайнятості такої допомоги немає, тому що це люди, які йдуть за свій рахунок, але вони перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, вони залишаються зайнятими.

Ми виплачуємо допомогу по безробіттю саме безробітним. Що стосується зайнятих, то прийняті зміни до закону про зайнятість (стаття 47 прим 1), завдяки якій можна отримувати допомогу з часткового безробіття. Це для тих осіб, які продовжують працювати, але перебувають у вимушених відпустках чи при скороченому робочому тижні. Тоді роботодавець має звернутися до Центру зайнятості для того, щоб оформити таку допомогу по частковому безробіттю, а це 2/3 окладу працівників, які знаходяться у вимушеному простої.

Це нова стаття, яка покликана підтримати підприємства середнього і малого бізнесу. Ми очікуємо розроблений порядок надання такої допомоги, очікуємо його затвердження буквально з дня на день.

Інна Бундіні порекомендувала українцям, які залишилися без роботи, звертатися до центрів зайнятості: ставати на облік, отримувати допомогу по безробіттю, попри те, що це невеликі кошти, але «все ж таки якась допомога», зазначає начальниця управління Державного центру зайнятості, ну і обіцяють допомогти з пошуком роботи.