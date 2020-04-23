Поліція заблокувала 5 тисяч посилань і виявила 284 осіб, що поширювали фейки про COVID-19

Національна поліція повідомляє, що заблокувала понад 5169 інтернет-посилань, пов’язаних із шахрайствами і поширенням неправдивих чуток про коронавірус, і 449 банківських рахунків, якими користувалися зловмисники.

«Встановлено 144 особи, які через мережу інтернет ошукували громадян, та ідентифіковано 284 особи за поширення неправдивої та провокативної інформації про коронавірус», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, від початку карантинних заходів там перевірили 591 повідомлення щодо вчинення онлайн-шахрайств, пов’язаних із пандемією коронавірусу і за результатами – відкрили 54 кримінальні провадження і склали 38 адмінпротоколів.

21 квітня Служба безпеки України заявляла, що з початку дії карантинних заходів викрила 207 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки про коронавірусну хворобу COVID-19.