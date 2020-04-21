СБУ заявляє про викриття 207 поширювачів фейків про коронавірус

З початку дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила 207 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки про коронавірусну хворобу COVID-19, йдеться в заяві правоохоронного органу.

«За період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Також заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тисяч користувачів. Інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ спрямувала до Нацполіції», – заявляють у Службі.

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За даними відомства, половину порушників притягнули до адміністративної відповідальності «за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку».

При цьому, сверджують у СБУ, 10 з 207 виявлених агітаторів діяли за завданням представників Росії.

«Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (статті 109 і 110 Кримінального кодексу України)», – повідомляє орган.

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СБУ заявляє, що поширювачі фейків працювали зокрема в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві та Кропивницькому, причому в Кіровоградській області займалися в тому числі вербуванням до контрольованих Росією угруповань «ЛНР» і «ДНР». Правоохоронці відкрили провадження за статтею про створення терористичної групи або участь у такій.

«Агітатор на Полтавщині адміністрував понад 10 спільнот, які поєднували майже 20 тисяч користувачів. На цих ресурсах він розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму та зміни меж території України, викривлені факти щодо Дня перемоги над нацизмом. Інформацію для своїх публікацій агітатор брав із пропагандистських інтернет-видань РФ. Для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки «постив» фейкові новини», – йдеться в повідомленні СБУ.

13 квітня Служба безпеки повідомила про вісьмох «інтернет-агітаторів», які, за даними відомства, поширювали фейки про коронавірусну пандемію за завданням Росії.