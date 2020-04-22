Уряд вирішив виплачувати допомогу на дітей для ФОП на час карантину

Кабінет міністрів України на період карантину запровадив виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців, повідомляє 22 квітня пресслужба уряду.

«Рішенням уряду запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку і сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину і на один місяць після дати його відміни», – йдеться в повідомленні.

Таку допомогу отримає близько 300 тисяч сімей, додали в Кабміні. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку в розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6 років – 1 779 грн; для дітей віком від 6 до 10 років – 2 218 гривень).

Крім того, в уряді повідомили про зміну підходу до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям для осіб, які під час карантину стали безробітними: до доходу не буде враховуватись отримана заробітна плата, а лише допомога по безробіттю.

Цією підтримкою буде охоплено близько 100 тисяч громадян.

Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.

На засіданні 22 квітня Кабінет міністрів вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня.

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що завершення карантину залежатиме від двох умов: якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5% та якщо лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.