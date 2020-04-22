Діти вдома: як 42 тисячі вихованців інтернатів переживають карантин з родинами, куди їх повернули

Через карантин 42 тисячі дітей, які виховувалися в інтернатах, повернули додому без попередньої перевірки здатності сімей забезпечити їм належний догляд. Така ситуація може становити небезпеку для життя та здоров’я дітей із проблемних родин. Уже є випадки, коли деяких дітей були змушені повернути назад в інтернати, розповів уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Захист дітей покладено на органи місцевої влади. У листі обласним та Київській міській державним адміністраціям міністерка соціальної політики Марина Лазебна закликала їх здійснювати контроль за тим, в якому стані перебувають родини, яким повернули дітей. Зокрема, оперативно виявляти дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах шляхом відвідування їх представниками служб у справах дітей, забезпечити моніторинг прав дітей і безперебійну роботу органів опіки.

Однак в умовах карантину, нестачі захисних засобів та кадрів, службам не завжди вдається вчасно виявити проблемні випадки, а в деяких громадах навіть не знають про те, що діти перебувають у родинах із складними життєвими обставинами.

Поліція не підтвердила насильства

Довбиська школа-інтернат на Житомирщині, як і інші освітні заклади, пішла на карантин і на цей час відправила своїх вихованців у родини. Серед них – троє дітей з села Кіково Новоград-Волинського району, . Через те, що батьки не з’явилися в інтернат, його працівники відвезли вихованців у село.

«Я не сказав би, що сім’я неблагополучна, а скоріше бідна. В нас усі діти з своїх сел, а зараз у селах роботи практично немає. Батькам не було за що приїхати, працівники інтернату ще 12 березня за свій кошт завезли дітей і передали з рук у руки», – пояснює директор інтернату Володимир Романчук.

У селі діти жили з матір’ю. За словами Романчука, вони особливо не жалілися, тільки у телефонній розмові з вчителькою казали, що хочуть назад до школи, бо «вдома погано».

«Хтось із наших працівників набрав у поліцію, мовляв, у сім’ї вдаються до насилля і що вона у неблагополучному стані. Це було вже через тиждень від початку карантину. Поліція не підтвердила насильства. Єдине, що троє діточок спали на одному ліжку, бо їх ніде було вкласти», – згадує директор Довбиської школи-інтернату.

Вони були дуже брудні, по запаху здавалося, що упродовж того часу, як вони були вдома, їх ніхто не мив та не прав їм одяг



Про цей випадок джерела повідомили також і голову ГО «Захист прав дитини» Галину Чижову, яка разом із головою Новоград-Волинської районної державної адміністрації 3 квітня приїхала на місце.

«Діти були дуже засмучені, дівчинка плакала, бо вона дуже хотіла в інтернат, хлопчики хотіли лишитися з мамою. Вони були дуже брудні, по запаху здавалося, що упродовж того часу, як вони були вдома, їх ніхто не мив та не прав їм одяг», – розповідає жінка.

За її словами, дітей кормили, однак недостатньо. Зокрема, дівчинка на відео розповідає, що мама купувала котлети та ковбасу. Водночас, на запитання про те, чим вона планувала годувати дітей, жінка, яка найімовірніше є матір’ю цих дітей, говорить, що приготує їм борщ із приправи.

– З однієї приправи? – перепитують її.

– Ну, так, для борщу, – відповідає жінка.

У школі переконують, що раніше проблем з цими дітьми не виникало. В минулому році, за словами директора, вони навіть надсилали запити у районні служби у справах дітей, аби ті надали інформації про те, чи перебувають родини їхніх вихованців у кризовому стані, однак відповідей не отримали.

Нині дітей забрали до інтернату «Сонячний дім» у Житомирі.

В райдержадміністрації не можуть пояснити, чому діти опинилися в незадовільних умовах та чому це не проконтролювали працівники місцевих соціальних служб.

Ми побачили, що умови для проживання дітей незадовільні, і тому відразу зреагували, і діти відправлені в інтернат



«Як та хто привіз дітей, яким чином це відбулось, дізнається служба у справах дітей. Діти не стояли в нас на обліку. Служба дізналася і почала цим займатися. Коли мені сказали, що там погана ситуація, я поїхав сам подивитися. Ми побачили, що умови для проживання дітей незадовільні, і тому відразу зреагували, і діти відправлені в інтернат», – розповідає голова Новоград-Волинської райдержадміністрації Сергій Литвинчук. Він стверджує, що якби служба у справах дітей знала, що вихованців інтернату повернуть у родини, то проконтролювала би ситуацію.

Радіо Свобода намагалося отримати відповідь у директора служби у справах дітей Новоград-Волинської райдержадміністрації про те, чому служба не знала про повернення дітей та не відстежувала ситуацію, однак він відмовився це коментувати. В обласній службі у справах дітей кажуть, що соцпрацівники повинні були знати про те, що діти повертаються на карантин у родини.

Не 42 тисячі дітей – з проблемних родин

У службах у справах дітей пояснюють, що 42 тисячі вихованців інтернатних закладів — це не усі діти, що опинилися у складних життєвих обставинах. До інтернатних закладів належать будинки дитячого типу, загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати, гімназії та ліцеї-інтернати та санаторні школи-інтернати.

«У нас на Волині 13 інтернатних закладів, в тому числі, біологічний та військовий ліцеї. Це не лише ті діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, тому така велика цифра», – пояснює заступниця керівника служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Неля Фоміна.

За її словами, служба у справах дітей разом із центрами соціальних служб працюють в штатному режимі та постійно відвідують сім’ї. Крім того, вони направили листи в міські та селищні ради, об’єднані територіальні громади про те, що на час карантину місцева влада як безпосередній орган опіки повинна здійснювати нагляд, а в разі, якщо виникає загроза життю та здоров’ю дітей, повідомляти у служби.

«Ситуацій, які би потягнули за собою негайне вилучення дітей шкільного віку, під час карантину не було. У нас була ситуація з дітьми дошкільного віку, яких помістили в лікарні під час карантину», – розповіла Фоміна.

Родини більш-менш виправляються, ми їх підтримуємо і допомагаємо продуктами харчування, засобами гігієни, постійно обстежуємо їх



До батьків, щодо яких розглядають справи про припинення батьківських прав, дітей не повертали.

«У нас зараз розглядається справа по одній сім’ї щодо позбавлення батьківських прав. Дитина в дитячому будинку сімейного типу. Всі інші більш-менш виправляються, ми їх підтримуємо і допомагаємо продуктами харчування, засобами гігієни, постійно обстежуємо їх. Ну й контролюємо, щоб там не було зловживання алкогольними напоями», – повідомив завідувач сектором з профілактики злочинності, запобігання бездоглядності дітей служби у справах дітей Житомирської міської ради Вадим Кур’ята.

Діти, які влаштовувались в будинки дитини, центри підтримки дітей у зв'язку із відібрання від батьків, складними життєвими обставинами, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування продовжують цілодобово перебувати в цих закладах, повідомили у службі у справах дітей Львівської міської ради.

«До оголошення карантину в цих закладах перебувало 277 дітей. З початку карантину 9 дітей, які постійно перебували в закладах повернулись до батьків чи родичів.Отже, в закладах з цілодобовим перебуванням залишилось 269 дітей», – йдеться у відповіді на запит.

В офісі уповноваженого президента України з прав дитини повідомили, що за даними 2019 року в інтернатних закладах системи освіти перебувало понад 92 тисячі дітей. З них близько 37 тисяч не ночували в закладах – вони щодня поверталися додому в родини. Усі інші діти, які не є сиротами, ночували в закладах протягом тижня, а на вихідні і канікули повертались до батьків.

В умовах карантину в родини повернулися навіть ті діти, які перебували на цілодобовому утриманні. Через заходи, пов’язані з запобіганням поширенню коронавірусу в Україні, відповідні служби не змогли завчасно перевірити спроможність кожної сім’ї забезпечити потреби та безпеку дітей. Саме тому проблемні ситуації виявляють уже постфактум.

Доля дітей в руках школи

У Винниківській загальноосвітній школі-інтернаті на Львівщині навчаються діти з малими і неактивними формами туберкульозу. Усі 400 вихованців навчального закладу мають батьків або опікунів, тож через карантин всіх повернули додому. За словами директорки школи-інтернату Лілії Свистович, працівники незалежно від соціальних служб відстежують ситуацію у сім’ях, підтримують з дітьми телефонний зв’язок, а за потреби допомагають продуктами чи підручникам тим вихованцям, у яких немає можливості навчатися дистанційно.

«Ми знаємо всіх наших дітей, знаємо, хто найбільше потребує допомоги, трішки моніторимо, як вони живуть. Ми у школі мали спонсорські продукти, тому ми передали потребуючим сім'ям 15 величезних пакетів з продуктами і миючими засобами. Але це одноразова допомога. Як буде далі, і чи зможуть вони далі давати дітям раду, це велике питання», – розповідає Свистович.

По тону голосу ми можемо вже розуміти, що в дитини вже щось може бути не так



За її словами, є родини, де батьки зловживають алкоголем. Насильства у них не траплялося, однак під час карантину у деяких сім’ях все ж виникали проблеми, через які дітей доводилося забирати родичам. «По тону голосу ми можемо вже розуміти, що в дитини вже щось може бути не так. У нас є дитина з проблемної сім’ї, але там досить адекватні родичі, рідна тітка забрала її від батьків. Ми допомогу направили уже їй. Є також сім’я, де мама нормальна, коли не п’є, а коли вживає алкоголь, забуває, що у неї є дитина. Однак там є бабуся», – каже Свистович.

За її словами, карантин тільки додав працівникам школи-інтернату роботи. Тепер їм доводиться набагато частіше контролювати ситуацію в родинах, а за потреби, виїжджати до них.

Чи допоможе держава малозабезпеченим?

Занепокоєння ситуацією з поверненням дітей висловила ЮНІСЕФ та Українська мережа за права дитини. Про це йдеться у заяві на сайті організації.

«Значна частина цих родин перебувають у групі ризику та у складних фінансових обставинах. Ми стурбовані, що нинішні стресові умови збільшують вірогідність недбалості чи навіть жорстокого ставлення до дітей, і додають ризики інституалізації дітей після карантину. Більше того, через брак захисного обладнання соціальні працівники та працівники служб у справах дітей не можуть відвідувати та моніторити родини», – говориться у повідомленні.

ЮНІСЕФ закликала уряд вжити комплексних заходів для підтримки дітей та їх родин, зокрема забезпечити необхідну підтримку і супервізію для родин у зоні ризику, фінансову і матеріальну допомогу соціально вразливим родинам.

Уряд продовжив виплати потребуючим родинам на час карантину та місяць після його закінчення



За постановою Кабінету Міністрів від 8 квітня, процедура надання соціальної допомоги під час карантину спрощена. У ній йдеться, що строк виплати державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям-опікунам продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни. Заяву та документи для призначення допомоги можна надсилати поштою.

«Це продовження виплати соціальних допомог, термін виплати яких закінчувався в період карантину. За загальними правилами, такі громадяни мали б звертатися до органів соціального захисту населення і переоформлювати такі виплати», – пояснив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Водночас, експерти переконують, що виплати від держави не покривають усіх потреб.

«Можуть та повинні бути адресні субвенції («Гроші ходять за дитиною»), питання в механізмі їх перенаправлення на родину. Ті пільги, які отримають такі родини, не є достатніми для забезпечення кращих інтересів дитини. Одноразові виплати також не покриють всі витрати», – пояснює президентка ГО «Всеукраїнська фундація «Захист прав дітей» Євгенія Павлова.

На позачерговому засідання 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету. Для того, аби компенсувати збільшення видатків для деяких напрямків, депутати скоротили виплати допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім'ям на 1,3 мільярди гривень, а також субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» на 1 мільярд гривень.

Вилучення з сім’ї – крайній варіант

Влітку 2017-го в Україні почалася реформа інтернатних закладів, мета якої – створити такі умови, аби потреба в інтернатах та дитячих будинках зникла. Тому більшість зусиль покладено на те, аби батьки налагоджували фінансовий стан, умови проживання та інші питання, що заважають їм самостійно виховувати дітей.

В умовах карантину це не змінилося, навпаки, уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба закликав працівників соціальних служб у період надзвичайної ситуації. Тож вилучення з сім’ї відбувається тільки у крайніх випадках.

В більшості ситуацій сім’ї можна допомогти



«В більшості ситуацій сім’ї можна допомогти – зробити ремонт у будинку, допомогти із пошуком роботи. Тоді дитина може залишитися в родині. Але є ситуації, коли дитині залишатися з батьками небезпечно. Тоді єдиний шлях – це позбавлення батьків батьківських прав і пошук нової сім’ї», – переконує Кулеба.​

На його думку, для тимчасового влаштування дитини необхідно розвивати таку послугу як патронатна сім’я, яка нею опікується, поки її власні батьки вирішать свої проблеми або для дитини знайдуть іншу родину.

«В тих громадах, де є патронатна сім’я, навіть під час карантину не становить великої проблеми влаштування дитини. Патронатних сімей наразі в Україні 132», – повідомив Кулеба.

За його словами, оскільки невідомо, наскільки затягнеться карантин, передбачити його наслідки для потребуючих допомоги родин.

«Якщо вчасно не подбати про цих дітей та їхні сім’ї, для чого уряд має розробити механізм забезпечення їх предметами першої необхідності, таких дітей може побільшати в рази», – вважає уповноважений президента з прав дитини.