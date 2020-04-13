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Защитные костюмы для врачей Краматорска начали шить учителя в школах города, пока те на карантине. Комплекты состоят из халата, шапочки и бахил. Педагоги планируют изготовить более 200 таких наборов.

Первые выкройки для защитных костюмов начали поступать в школы Краматорска в пятницу. Сегодня уже десятки учителей сели за швейные машинки, чтобы изготовить халаты, шапочки и бахилы для медиков города. Нина Васильевна Яртым преподает уроки технологий детям, пока ученики на карантине, женщина вместе с другими педагогами шьет медицинские комплекты защиты.

«Мы получили шикарный, ровный, правильный и очень точный крой. Если бы мы кроили каждый в своей школе или кроили частным образом. Могли бы быть неточности. Потому что специфика этих полотен, из которых шьют эту форму, имеет сдвигание по крою и ножницами не обработать ткань идеально. Здесь на швейной фабрике на профессиональном оборудовании сделан абсолютно точный крой», – говорит Нина Яртым.



Вскоре к учителям присоединятся родители учеников. Но они будут работать дома. В школе говорят, что шьют костюмы после того, как раздадут все задания ученикам.

В сложившейся ситуации мы решили помочь медикам, ведь именно от них сейчас очень много зависит



«Двадцать вторая школа никогда не стояла в стороне от таких акций. И в этот раз мы решили поучаствовать, потому что в сложившейся ситуации мы решили помочь медикам, ведь именно от них сейчас очень много зависит», – рассказывает директор 22 школы Краматорска Наталья Малахова.

В управлении образования рассчитывали на 30 человек – столько в городе учителей технологий. Вечером в социальных сетях разместили объявление о поиске волонтеров, и утром уже было около двухсот сообщений о готовности помочь.

Нам сообщили о готовности помочь 42 сотрудника из детских садов и более 140 преподавателей и родителей школьников



«Мы даже не ожидали такого количества людей, которые откликнутся на наше приглашение. Мы планировали, что будет около 30 человек. На следующее утро после размещения объявления нам сообщили о готовности помочь 42 сотрудника из детских садов города и более 140 преподавателей и родителей школьников», – говорит начальница управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Сейчас защитные костюмы шьют в тех школах, где больше швейных машин. Многие разбирают выкройки по домам. В ближайшие дни педагоги Краматорска и родители школьников передадут врачам более 200 защитных костюмов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)