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14 квітня 2020, Київ 00:33
Донбас.Реалії

Карантин с пользой. Краматорские учителя шьют медикам зашитные костюмы

Учителя изучают выкройки костюмов

(Друкуємо мовою оригіналу)

Защитные костюмы для врачей Краматорска начали шить учителя в школах города, пока те на карантине. Комплекты состоят из халата, шапочки и бахил. Педагоги планируют изготовить более 200 таких наборов.

Первые выкройки для защитных костюмов начали поступать в школы Краматорска в пятницу. Сегодня уже десятки учителей сели за швейные машинки, чтобы изготовить халаты, шапочки и бахилы для медиков города. Нина Васильевна Яртым преподает уроки технологий детям, пока ученики на карантине, женщина вместе с другими педагогами шьет медицинские комплекты защиты.

«Мы получили шикарный, ровный, правильный и очень точный крой. Если бы мы кроили каждый в своей школе или кроили частным образом. Могли бы быть неточности. Потому что специфика этих полотен, из которых шьют эту форму, имеет сдвигание по крою и ножницами не обработать ткань идеально. Здесь на швейной фабрике на профессиональном оборудовании сделан абсолютно точный крой», – говорит Нина Яртым.

Учительница технологий Нина Яртым
Учительница технологий Нина Яртым


Вскоре к учителям присоединятся родители учеников. Но они будут работать дома. В школе говорят, что шьют костюмы после того, как раздадут все задания ученикам.

В сложившейся ситуации мы решили помочь медикам, ведь именно от них сейчас очень много зависит
Наталья Малахова


«Двадцать вторая школа никогда не стояла в стороне от таких акций. И в этот раз мы решили поучаствовать, потому что в сложившейся ситуации мы решили помочь медикам, ведь именно от них сейчас очень много зависит», – рассказывает директор 22 школы Краматорска Наталья Малахова.

Директриса школы №22 Наталья Малахова
Директриса школы №22 Наталья Малахова

В управлении образования рассчитывали на 30 человек – столько в городе учителей технологий. Вечером в социальных сетях разместили объявление о поиске волонтеров, и утром уже было около двухсот сообщений о готовности помочь.

Нам сообщили о готовности помочь 42 сотрудника из детских садов и более 140 преподавателей и родителей школьников
Марина Мозолева


«Мы даже не ожидали такого количества людей, которые откликнутся на наше приглашение. Мы планировали, что будет около 30 человек. На следующее утро после размещения объявления нам сообщили о готовности помочь 42 сотрудника из детских садов города и более 140 преподавателей и родителей школьников», – говорит начальница управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Учителя шьют защитные костюмы для врачей
Учителя шьют защитные костюмы для врачей

Сейчас защитные костюмы шьют в тех школах, где больше швейных машин. Многие разбирают выкройки по домам. В ближайшие дни педагоги Краматорска и родители школьников передадут врачам более 200 защитных костюмов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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