МОН рекомендує школам не проводити останні дзвінки та випускні вечори

Міністерство освіти і науки рекомендує школам не проводити останні дзвінки та випускні вечори. Про це йдеться в листі до керівників департаментів освіти і науки й закладів середньої освіти.

«З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвінки та випускні вечори», – йдеться в листі.

При цьому оформлення свідоцтв про здобуття загальної середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершене не пізніше ніж 15 червня 2020 року.

Керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендують розробити та затвердити графікі видачі випускникам дев’ятих класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання пртиепідеміологічних вимог.

Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, доречно надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

Карантин у більшості шкіл розпочався 12 березня через загрозу епідемії COVID-19. У цей час учні навчаються дистанційно.