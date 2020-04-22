До кінця року 50 державних послуг будуть переведені в онлайн – Шмигаль

До кінця 2020 року обсяг державних послуг, які надаватимуться через онлайн платформу «Дія», покриватимуть 80% звернень громадян, анонсує прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він сказав на презентації цифрового паспорта громадянина України 22 квітня.

За його словами, уряд планує реалізовувати цифрову трансформацію не лише щодо водійского посвідчення та паспорта, а й в галузях освіти, соціальних послуг і підприємництва. Він анонсував появу на порталі «Дія» послуг із прописки дитини, послуг у галузі будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб.

«Також громадяни можуть перевірити наявну інформацію про себе з п’яти державних реєстрів. Тобто фактично кожен із нас може подивитися, що про нас знає і як нас бачить держава. Окрім того, реалізовано низку послуг і для бізнесу зокрема, тому що сьогодні бізнес потребує особливої уваги. За допомогою порталу можна розпочати бізнес, оформити низку ліцензій і дозволів чи отримати витяги з реєстрів. Загалом на порталі наразі реалізовано 27 публічних послуг онлайн. Впродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг, які відповідають 80% всіх звернень громадян України», – повідомив Шмигаль.

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За словами голови уряду, українці почали вдвічі більше подавати заявки на оформлення фізичної особи-підприємця у 2020 році порівняно з показниками 2019-го. Послуги для ФОПів він назвав прикладом «нового підходу» до цифрових послуг.

«Раніше, окрім електронного подання заяви, користувач був змушений відвідувати податкову, приходити з оригіналами документів та дозаповнювати деякі форми заяв. Тепер всього цього робити не треба. Спектр супутніх послуг, які надаються при реєстрації ФОП, суттєво розширено. Заява платника податку на додану вартість стала доступною онлайн. Крім того, послуга з реєстрації підприємця включає взяття на облік платників єдиного податку податковою службою, державними органами статистики. Тобто сьогодні зареєструвати ФОП можна за 10 хвилин. Ми суттєво спростили введення даних, завдяки чому об'єм заявки на реєстрацію даних зменшився майже в п'ять разів», – заявив він.

Як додав Шмигаль, після реєстрації ФОП заявник отримує виписку з Єдиного державного реєстру в особистому кабінеті, і це – єдиний необхідний документ для початку підприємницької діяльності.

Міністр цифрової трансформації Максим Федоров під час презентації назвав завданням уряду за три роки «відцифрувати всі державні послуги, які взагалі є в Україні».

22 квітня уряд презентував цифрову версію паспорта громадянина України та закордонного паспорту. 15 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Каібнет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти в мобільному додатку «Дія», прирівнявши їх до паперових документів.​

Застосунок «Дія» став доступним для загального користування на початку лютого 2020 року.