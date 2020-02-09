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09 лютого 2020, Київ 18:15
Новини | Політика

«Укрзалізниця» дозволила використовувати цифрове водійське посвідчення замість паспортів

«Тепер пасажир під час посадки в поїзд показує електронний документ у «Дії», а співробітник «Укрзалізниці» перевіряє його достовірність»

«Укрзалізниця» дозволила використовувати цифрове водійське посвідчення в поїздах, повідомив урядовий додаток «Дія».

«Національний перевізник вантажів та пасажирів йде в ногу з часом і діджиталізується разом з «Дією». Цифрове водійське входить до переліку документів, що посвідчують особу. Тепер пасажир під час посадки в поїзд показує електронний документ у «Дії», а співробітник «Укрзалізниці» перевіряє його достовірність», – розповіли в уряді.

За словами авторів додатку, користування скриншотом з «Дії» неможливе, адже важливою є дата останнього оновлення документа. Якщо у водійських посвідченнях немає фото або є інші технічні проблеми, документ – недійсний.

6 лютого українська влада презентували мобільний додаток «Дія». Зараз у ньому працюють електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації автомобіля.

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