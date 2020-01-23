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23 січня 2020, Київ 07:07
Новини | Політика

Уряд обіцяє електронні паспорти до кінця лютого

В уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон

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Кабінет міністрів України обіцяє впровадження електронних паспортів до кінця лютого. Відповідна інформація розміщена на сторінці урядового онлайн-сервісу «Дія» у Facebook.

«ID-картка та закордонний біометричний паспорт стануть цифровими документами, що будуть завжди з тобою. Звісно, якщо ти не забудеш смартфон вдома», – переконують автори проєкту.

В уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон, проте в «більшості побутових ситуацій» про фізичний паспорт можна буде «забути».

Цифровий документ можна буде використовувати:

  • під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни;
  • на пошті;
  • під час медичного обслуговування, банківських операцій;
  • коли треба пред’явити правоохоронним органам та поліцейським документ, що посвідчує особу;
  • під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг;
  • при вході до адміністративних будівель;
  • у разі повернення сплаченої за товар грошової суми;
  • під час придбання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин або тютюнових виробів.

21 січня Кабмін анонсував, що водії зможуть оплачувати штрафи через урядовий додаток «Дія».

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