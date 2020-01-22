Уряд обіцяє, що водії зможуть оплачувати штрафи через мобільний додаток

Водії зможуть оплачувати штрафи через урядовий додаток «Дія», повідомили на сторінці сервісу у Facebook.

«Водіям треба дотримуватися ПДР і не порушувати їх. Проте, якщо таке трапиться, – українці отримають шанс зручно понести покарання онлайн. Ви зможете: перевірити наявність штрафу; сплатити штраф. Які штрафи з’являться в «Дії»: виписані просто на місці зупинки; штрафи за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки», – розповіли в «Дії».

Автори додатку обіцяють надсилати push-повідомлення та інформацію про штраф.

Зараз отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф за них можна в електронному кабінеті водія.

У грудні 2019 року Кабінет міністрів почав тестувати мобільний додаток «Дія». Зокрема, з його допомогою можна буде використовувати цифрові документи замість пластикових.