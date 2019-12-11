Уряд починає тестувати мобільний додаток «Дія»

Кабінет міністрів починає тестувати мобільний додаток «Дія».

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомили, що 11-16 грудня Мінцифри прийматиме заявки від усіх охочих на тестування бета-версії мобільного додатку. Водії зможуть використовувати цифрові документи замість пластикових.

«В Україні 9,5 млн громадян мають водійське посвідчення. Проте оцифровані фото мають лише 2,5 млн водіїв, і це було однією з головних проблем, з якими ми стикнулися під час роботи над проєктом. Проте ми знайшли вирішення проблеми. За згодою особи цифрове посвідчення підтягуватиметься з демографічного реєстру, тож загалом 6 млн українців матимуть можливість отримати цифрові водійські документи. Наповнення реєстрів фото забезпечить високий рівень захисту сервісу», – сказав Федоров.

У листопаді міністр розповідав, що уряд планує спочатку запровадити електронні водійські права та технічні паспорти, а згодом – і паспорти громадянина України.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за дев’ять місяців 2019 року до адміністративної відповідальності за відсутність при собі водійських прав чи техпаспорту притягли близько 160 тисяч людей.