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18 листопада 2019, Київ 18:31
Новини | Політика

Міністр показав програму, яка збиратиме дані про землі сільськогосподарського призначення

Міністр показав програму, яка збиратиме дані про землі сільськогосподарського призначення
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Міністр показав програму, яка збиратиме дані про землі сільськогосподарського призначення

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Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі Радіо Свобода показав програму, яка збиратиме дані про землі сільськогосподарського призначення.

«За два місяці що ми вже зробили? Ось у мене на телефоні. Я вам покажу зараз. Є в мене мапа, карта України. Вся Україна зараз. Я, наприклад, беру Миколаївську область. Що тут є? Я в будь-яке село можу зайти, будь-яке місто. Це ділянки, на яких щось росте. Ми дивимося тут. Червоне, зелене, жовте. Що це таке? Натискаю тут на пояснення. Червоне – це ріпак, зелене – це озима пшениця. І далі по кожному виду», – розповів Милованов в ефірі проєкту Радіо Свобода #ВУкраїні.

Він зазначив, що програма дає можливість побачити «ділянки, які не зареєстровані в геокадастрі на сьогоднішній день, але на яких за допомогою супутникових даних і штучного інтелекту ми бачимо, що в цьому році тут виростили врожай».

«Ми до цього зараз підтягуємо дані податкової. Ми будемо бачити, де росте і не платять податки взагалі. Після цього ми також підтягнемо з часом реєстр прав власності. Ми будемо знати, хто є власником насправді. Ми будемо моніторити зміни», – наголосив міністр.

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Чому запровадження ринку землі викликає опір політиків і суспільства?

13 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт закону про ринок землі сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

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