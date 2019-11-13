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13 листопада 2019, Київ 16:28
Новини | Політика

Верховна Рада підтримала законопроєкт про ринок землі

Це рішення підтримали 240 депутатів

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Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який був рекомендований профільним комітетом парламенту.

Це рішення підтримали 240 депутатів. «За» голосувала більшість членів фракції «Слуга народу» та окремі позафракційні депутати.

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

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