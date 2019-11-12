До чого приведе Україну «ринок землі від Зеленського»?

Гості програми «Ваша Свобода»: колишній міністр аграрної політики України Ігор Швайка; політичний експерт, експерт з комунікацій Дмитро Сіманський; народний депутат України («Слуга народу»), глава комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Парламентські фракції Тимошенко, Бойка-Медведчука, Порошенка і група «За майбутнє», яку її критики пов’язують з олігархом Коломойським, виступили сьогодні у Верховній Раді проти поданого «Слугою народу» законопроєкту про продаж землі. Також сьогодні триває акція протесту фермерів проти земельної реформи. Зокрема, аграрії у Запорізькій області перекрили трасу. Президент України Володимир Зеленський запевняв, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму, ніяк інакше.

Олександр Лащенко: Пане Швайка, якби ви були народним депутатом ІХ скликання, теж отак підійшли б до трибуни, банери розвішували б, критикували б пропозицію Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Гончарука?

Все, що сьогодні відбувається, придумав «великий реформатор» Леонід Кучма наприкінці 1990-х років

Ігор Швайка: А там немає пропозицій, там немає позиції. Все, що сьогодні відбувається, придумав «великий реформатор» Леонід Кучма наприкінці 1990-х років. Це розпаювання колгоспів, це виведення землі у так званий «вільний ринок». Але потім цього вільного неконтрольованого ринку злякалися і майже 20 років просто зупиняли процес продажу землі так званого «вторинного ринку». Це призвело насправді до істотного погіршання статусу наших сільських територій, не призвело до зростання робочих місць і призвело до легального, напівлегального, «сірого», гібридного, як прийнято зараз казати, заходу в Україну іноземців.

Позиція сьогоднішньої влади: порушення закону відбулося – давайте ми узаконимо порушення і скажемо, що це буде закон

Якщо є порушення закону, то за порушення закону треба карати. Позиція сьогоднішньої влади: порушення закону відбулося – давайте ми узаконимо порушення і скажемо, що це буде закон. Це парадокс повний і неохопний. Є три головні задачі у «монобільшості» і в президента Зеленського: ухвалити закон для розпродажу української землі, розпродати по максимуму і задешево в інтересах своїх «карабасів-барабасів» і зробити країну найслабшим сировинним придатком.

Є три головні задачі в Зеленського: ухвалити закон для розпродажу української землі, розпродати по максимуму і задешево в інтересах своїх «карабасів-барабасів» і зробити країну найслабшим сировинним придатком

Точка зору людини, яка просто кайфує від своєї меншовартості – прийдіть до нас, зробіть з нас нормальну державу… У президента вчора прозвучало: у першому читанні ухвалимо закон про розпродаж землі, до другого читання проведемо парламентські слухання, а потім проведемо референдум, щоб виправити помилки першого читання. Тобто давайте зараз зробимо свідомо помилку, потім проведемо парламентські слухання (за моєю особистою практикою, парламентські слухання закінчуються, як правило, озвученням достатньо різних позицій, які підвести під єдиний підсумок не виходить), а потім прийдемо через референдум до другого читання.

Закону про референдум в Україні не існує. Щоб пройти по шляху, про який вчора сказав Зеленський, треба мати щонайменше юридичну регламентацію

Єдиний нюанс: закону про референдум в Україні не існує. Щоб пройти по шляху, про який вчора сказав Зеленський, треба мати щонайменше юридичну регламентацію. Закон про референдум два роки тому «заморожений» через невідповідність його ухвалення КСУ. І якщо у нас є люди з подвійним громадянством, вважати цих людей громадянами України? І деякі депутати є з паспортом Ізраїлю. В Ізраїлі земля в переважній більшості у державній власності, в переважній більшості нею користуються колективні сільськогосподарські підприємства. Маніпуляція № 1!

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Є люди, які не можуть розпорядитися своєю власністю. Мова десь про 6–7 мільйонів людей, які отримали паї під час розпаювання колгоспів. Кількість пайовиків зменшилася – з семи до шести мільйонів. Люди хочуть продати землю. Є держава, яка створює земельний банк. Людина продала, але державі. І якщо людина хоче отримати землю у користування, вона її і має взяти з того самого банку землі, який буде формуватися за рахунок викупу землі у пайовиків.

Земля не виробляється, як будь-який інший товар. Порівнювати землю з квадратними метрами або ще з чимось можуть абсолютно недолугі люди.

– Пане Сіманський, є свіже опитування. Понад 68% підтримали б на референдумі мораторій на продаж землі…

Ринок землі є, але він зараз дуже зарегульований, дуже обмежений і дуже непрозорий. Чим більше обмежень, тим менша ціна цієї землі

Дмитро Сіманський: Покоління українців вбивали тільки за мрію мати власну землю. Голодомор 1930-х відбувся через те, що в українців з’явився примарний шанс, якась можливість мати свою землю, працювати на ній, заробляти на ній… А тепер в цих людей, у нащадків тих, які вимерли під час Голодомору, через те, що їм дали шанс отримати землю, питаємо: як ви ставитеся до можливості вільно розпоряджатися землею?

Ринок землі є, але він зараз дуже зарегульований, дуже обмежений і дуже непрозорий. Чим більше обмежень, тим менша ціна цієї землі. (Максимальна лібералізація – ред.) абсолютно! Іноземці – ласкаво просимо! Міжнародні компанії тут вже працюють десятками років.

Ця історія з квазізабороною продажу землі іноземцям – це мила завуальована ксенофобія. Чомусь раптом хтось вирішив, якісь політики чи якісь чиновники, які намагаються задурити український народ, що француз, німець, поляк, араб чи китаєць гірший чомусь, ніж українець. Чому ми раптом вирішили обмежити одних людей мати в своєму володінні (землю – ред.), розвивати як бізнес?

– Пане Сольський, це певна маніпуляція влади, щоб проштовхнути продаж землі для іноземців, як вважає пан Швайка?

Землю і до сьогодні впродовж останніх 10–15 років купляли підприємства по звичайних договорах купівлі-продажу, у тому числі іноземці

Микола Сольський: Маніпуляції є абсолютно з іншої сторони… У нас ринок землі існує. Пайової землі підмораторної у нас 27 мільйонів з чимось гектарів, трохи менше від 4 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі непідмораторної, яка спокійно вже продається років з 10. І ніяких запобіжників не вводилося. Цю землю і до сьогодні впродовж останніх 10–15 років купляли підприємства по звичайних договорах купівлі-продажу, у тому числі іноземці.

Після вчорашньої заяви президента є бажання вивчити питання більш детально, є бажання погодити позицію депутатів. Це займає час просто технічно. І ми будемо виносити (законопроєкт – ред.) цього тижня. Але це залежить від позиції фракції.