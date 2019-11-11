Зеленський записав відеозвернення щодо впровадження ринку землі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у відеозверненні щодо впровадження ринку землі.

«Розповів вам про один з найбільших обманів, який посіяли у свідомості громадян і який навіть закріплений в Конституції. Це стаття Конституції про те, що земля є об’єктом правовласності українського народу. Чому це – обман. Бо сьогодні українці, які і всі попередні роки, насправді не є повноцінними власниками своєї землі»​, – сказав Зеленський.

Зеленський вважає несправедливим позбавлення права українців купувати чи продавати землі сільськогосподарського призначення, так само, як громадяни КНДР, Венесуели, Таджикистану, Куби та Конго.

«Незабаром ВРУ розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють», – сказав президент, вказавши, що «старим політикам» вигідний мораторій на продаж землі.

«Прийнято наступне рішення – між першим та другим читанням у чинний проєкт закону будуть внесені правки, згідно з якими право купувати і продавати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані винятково українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі»​, – сказав президент.

За його словами, ВР розробить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму для вирішення тих чи інших питань.

Сьогодні усіх областях України проходять акції протесту проти проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Така акція має відбутися і 12 листопада під стінами Верховної Ради.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.