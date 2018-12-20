Парламент продовжив мораторій на продаж землі

Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

За відповідний документ проголосував 231 народний депутат.

Згідно із законопроектом, Кабінет міністрів України має до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Раді пропонували 17 законопроектів про мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Попередня заборона на продаж землі діє до 1 січня 2019 року.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд чи Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.