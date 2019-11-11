Фермери перекрили трасу Харків-Сімферополь – протестують проти запровадження ринку землі

Близько 300 фермерів 11 листопада заблокували рух трасою Харків-Сімферополь неподалік села Новобогданівка Запорізької області. Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасники акції протестують проти проведення земельної реформи та ринку землі.

Протестувальники принесли з собою плакати «Не дамо продати землю», «Нема землі – нема України» та підготували інформаційні листівки для водіїв.

«Протестуємо проти введення ринку землі тільки тому, що розуміємо, що доступу до цього ринку українські аграрії, ані малі, ані середні не отримають. Законопроєкт передбачає до 250 тисяч гектарів в одні руки, що передбачає продаж державної землі, що не робить жодна країна цивілізована світу. Всі держави аграрні тільки накопичують державний земельний банк, а наша державна хоче розпродати…Іноземний капітал навіть через від’ємний відсоток отримає кошти, а у нас кредити – під 21 %. Якщо ми навіть отримаємо їх під 8-10%, то ми все одно не будемо конкурентоспроможні», – розповів голова обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод.

Як повідомили Радіо Свобода організатори, занепокоєння протестувальників також викликає потенційна корупційна складова, яка може виникнути при запровадженні ринку землі, та можливий продаж ділянок землі, що перебувають у довготривалій оренді фермерів та вже обробляються ними.

«Ми не можемо отримати землю в оренду, а ті, хто дав хабаря, має доступ до Держгеокадастру, отримують землю в оренду. Доки Україна не переможе на Сході, доки України не переможе корупцію, доки Україна не відшліфує все законодавство, надавати право купівлі земельних ділянок пайовиків має право тільки громада або сільська рада для того, щоб не порушувати стале землекористування», – додав Тиховод.

Аналогічні мітинги сьогодні заплановані в усіх областях України. Також акція протесту фермерів проти про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі має відбутися 12 листопада під стінами Верховної Ради.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.