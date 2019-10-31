Проти скасування мораторію на продаж землі виступає 53% українців – опитування

Проти скасування мораторію на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення виступає 53% українців, свідчать дані соціологічного опитування групи «Рейтинг».

Підтримує створення ринку землі 31% українців. Серед них майже половина – власники паїв, які обробляють їх самостійно.

«Більш ніж половина зазначили, що можна запроваджувати ринок землі в Україні: з них 22% за відкриття ринку якнайшвидше, 10% за те, щоб це було через рік, 21% – через кілька років. Поряд з цим 28% проти запровадження ринку землі взагалі будь-коли», – пише «Рейтинг».

69% громадян проти надання іноземцям дозволу купувати землю будь-коли.

Опитування проводили 24-27 жовтня 2019 року. У ньому взяли участь 2000 респондентів.

Відповідно до опитування «Рейтингу» в період з 28 вересня до 1 жовтня, проти запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення виступали 73% громадян.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.