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10 Жовтень 2019, Київ 19:40
Новини | Економіка

Зеленський виступив за тимчасову заборону продавати землю іноземцям

Зеленський: деякий час ми повинні продавати землю тільки українцям

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після скасування мораторію на продаж землі на певний час треба заборонити продавати землю іноземцям. Про це він сказав під час пресмарафону у Києві.

«Деякий час ми повинні продавати землю тільки українцям. Тільки. Потім вже можна відкрити ринок землі іншим іноземним компаніям, які будуть працювати на цій землі», – зазначив президент.

При цьому президент розкритикував нинішню редакцію закону про зняття мораторію на продаж землі.

«Ситуація з земельним законом складна. Я знайшов час і зустрівся з багатьма фермерами, я їх почув, червоні лінії побачили. Зараз я кажу, що ні в якому разі не можна нести цей закон у Верховну раду. Українець, громадянин України - він повинен бути власником. Він повинен мати пільги, якщо він буде працювати на цій землі», – зазначив він.

25 вересня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

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