Зеленський виступив за тимчасову заборону продавати землю іноземцям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після скасування мораторію на продаж землі на певний час треба заборонити продавати землю іноземцям. Про це він сказав під час пресмарафону у Києві.

«Деякий час ми повинні продавати землю тільки українцям. Тільки. Потім вже можна відкрити ринок землі іншим іноземним компаніям, які будуть працювати на цій землі», – зазначив президент.

При цьому президент розкритикував нинішню редакцію закону про зняття мораторію на продаж землі.

«Ситуація з земельним законом складна. Я знайшов час і зустрівся з багатьма фермерами, я їх почув, червоні лінії побачили. Зараз я кажу, що ні в якому разі не можна нести цей закон у Верховну раду. Українець, громадянин України - він повинен бути власником. Він повинен мати пільги, якщо він буде працювати на цій землі», – зазначив він.

25 вересня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.