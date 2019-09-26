Понад половина українців не схвалює продаж землі – опитування КМІС

Понад половина українців (52%) не підтримують скасування мораторію на продаж землі, повідомив 26 вересня Київський міжнародний інститут соціології за даними проведеного ним із 16 до 19 вересня опитування.

Схвалюють продаж землі 35% опитаних, 13% не змогли відповісти на це запитання.

Водночас майже дві третини опитаних (64%) вважає, що рішення з цього приводу має ухвалювати всеукраїнський референдум.

«За рік кількість противників продажу землі зменшилася, у листопаді 2018 проти продажу землі було 72%. Можливо, це пов’язано з різницею у формулюванні запитань (у 2018-му ми запитували «Якби сьогодні проводився референдум щодо питання купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, як би Ви проголосували?»), можливо через збільшення підтримки дій Зеленського і нової влади його прихильниками, а можливо через зміну риторики щодо продажу землі на деяких популярних телеканалах і в інтернеті», – так прокоментував результати опитування генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.

Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.