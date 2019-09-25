Уряд схвалив законопроєкт про ринок землі

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду.

Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

2 вересня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що іноземні громадяни зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення за умови реєстрації юридичної особи в Україні. За його словами, уряд планує, щоб українець був потенційно в більш вигідних умовах порівняно з іноземцем.

Прем’єр розраховує, що земельна реформа запрацює влітку 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.