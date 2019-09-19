Гончарук: ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року

Ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

«Сам ринок запрацює лише з 1 жовтня 2020 року! Спочатку думали відкрити продаж з липня наступного року. Однак після довгих консультацій з різними сторонами, зрозуміли – краще відтермінувати. Тут і сезонність агробізнесу, і необхідність мати додатковий час на підготовку», – написав Гончарук.

Він додав, що «будь-який український фермер, який захоче купити землю, зможе це зробити».

«Спеціально для малих фермерів ми створюємо Програму підтримки дешевих кредитів, яка запрацює вже з 2020 року», – зазначив Гончарук.

Прем’єр повідомив, що відтепер урядовий кол-центр буде відповідати на питання щодо ринку землі за телефоном 1545.

2 вересня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що іноземні громадяни зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення за умови реєстрації юридичної особи в Україні. За його словами, уряд планує, щоб українець був потенційно в більш вигідних умовах порівняно з іноземцем.

Прем’єр розраховує, що земельна реформа запрацює влітку 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.