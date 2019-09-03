Прем’єр: іноземці зможуть купувати землю за умови реєстрації юрособи в Україні

Іноземні громадяни зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення за умови реєстрації юридичної особи в Україні, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV.

«Нам потрібно дозволити операції з землею для всіх, хто має можливість зараз її обробляти, у тому числі для іноземних громадян, але за умови, що вони реєструють юридичну особу в Україні і тут платять податки. Тобто фактично, де-юре, доступ до права купівлі земельної ділянки матиме українець – фізична особа й українська юридична особа», – сказав Гончарук.

За його словами, уряд планує, щоб українець був потенційно в більш вигідних умовах порівняно з іноземцем.

Прем’єр розраховує, що земельна реформа запрацює влітку 2020 року. Він зазначив, що ринок землі не буде відкритий, поки на законодавчому рівні не визначать знижену кредитну ставку для охочих купити землю українців.

Дія мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення завершиться 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.