Ринок землі в Україні запрацює з 2020 року – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив 8 серпня, що в 2019 році в країні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.



«Цього року ми обов’язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть змогу створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, яка є найкращою у світі за якістю», – сказав Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.



У команді Зеленського заявляли про необхідність відкритого ринку землі після підготовки відповідного законодавства.



Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук допускає розблокування ринку землі до кінця 2019 року.

У лютому 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року.