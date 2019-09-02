Запровадження ринку землі в Україні планується на середину 2020 року – прем’єр

Запровадження ринку землі в Україні планується на середину 2020 року, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликає до 1 жовтня розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок землі сільськогосподарського призначення. За його словами, до 1 грудня парламент має скасувати мораторій на продаж землі.

Дія мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення завершиться 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.