ОП про скасування мораторію на продаж землі: якщо цього не зробити у 2019, буде досить складно

Офіс президента України Володимира Зеленського планує скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі до кінця 2019 року, повідомив заступник голови ОП Олексій Гончарук у коментарі агентству Bloomberg.

«Є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно», – сказав Гончарук.

За його словами, тривають дискусії зі Світовим банком про дозвіл на купівлю землі іноземцями та ліміти купівлі земель. Найбільш ліберальна версія може призвести до прискорення економічного зростання України на 3% щороку, а найбільш консервативна – на 0,5%, пише Bloomberg.

«Ми шукаємо на найменш болючий, але найбільш ефективний шлях», – сказав Гончарук.

Дія мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення завершиться 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд чи Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.