Ляшко назвав перших 40 кандидатів в народні депутати від Радикальної партії

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко оголосив перші 40 імен у списку, з яким партія братиме участь у парламентських виборах. Він заявив, що решту списку роздадуть делегатам на з’їзді партії. Він звернувся до членів партії та журналістів із проханням подавати пропозиції чи заперечення щодо переліку, якщо такі будуть.

До першої десятки кандидатів Ляшка, окрім нього самого, увійшли:

Віктор Галасюк, заступник Ляшка з економічної політики

Андрій Лозовий, заступник Ляшка

Інга Маковецька, заступниця голови Чернівецької обласної ради

Іван Савка, полковник Збройних сил України, народний депутат від «Народного фронту»

Олег Авер’янов, керівник виконкому Радикальної Партії

Сергій Скуратовський, керівник київської обласної організації Радикальної партії

Дмитро Лінько, командир батальйону «Свята Марія», народний депутат поточного скликання від Радикальної партії

Альона Кошелєва, народна депутатка поточного скликання від Радикальної партії

Віктор Вовк, заступник Ляшка

Олексій Ленський, народний депутат поточного скликання від Радикальної партії

За словами Ляшка, через його політична сила планує, поміж іншого, захищати мораторій на продаж сільськогосподарської землі, імплементувати закон про мову і недати проросійським силам отримати більшість у парламенті.​

«Ми не боїмося ні позачергових, ні строкових виборів. Якщо політики бояться виборів, бояться пійти до людей і попитати їхню думку, бояться спілкуватися з людьми – це дуже погані політики і таких політиків треба гнати в шию», – прокоментував Ляшко рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду та призначити дострокові вибори.

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Раніше 10 червня першу п’ятірку своїх кандидатів представила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Напередодні першу сотню своїх членів представила партія «Слуга народу» чинного президента Володимира Зеленського, а також партія попереднього президента Петра Порошенка «Європейська солідарність».

Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.